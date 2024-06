Aliando os benefícios do Pilates tradicional — desenvolvido no início do século XX e conhecido por melhorar a flexibilidade, força e postura — com tecnologia imersiva e movimentos dinâmicos executados de forma controlada e segura, os novos estúdios de PILAT3S irão oferecer aos sócios do Holmes Place uma oportunidade inovadora para complementar o seu plano de treino através de rotinas que aumentam a confiança no seu corpo e mente, lê-se no comunicado.

Através dos três tipos de rotinas desenvolvidas — align, tone e power — cada sócio poderá escolher a atividade pretendida de acordo com os seus objetivos. Cada rotina, com duração de 50 minutos, tem o foco predefinido de acordo com os benefícios que podem proporcionar em termos de mobilidade, resistência ou força.

Todos os programas incluem progressões e regressões, de modo a adaptar a aula em função das possibilidades físicas de cada um, proporcionando que este novo conceito seja acessível a todos.

Este conceito foi desenvolvido pela TRIB3 e segue a tendência crescente no mercado mundial em torno da modalidade de Reformer Pilates. Os sócios do Holmes Place serão contemplados com acesso exclusivo à implementação da marca PILAT3S no mercado nacional, que estará também presente ainda este ano nos Países Baixos, Espanha e Emirados Árabes Unidos.

O primeiro clube a inaugurar este estúdio inovador será o Holmes Place Gaia a 19 de junho, seguido do Holmes Place Cascais cuja abertura está prevista nos meses de verão.