Qualidade do ar, conforto térmico, luz natural e ruído. Como é que estes aspetos impactam o nosso conforto dentro de casa?

Segundo as conclusões da experiência realizada pela Velux, responsável pelo projeto Living Places Copenhagen em parceria com os arquitetos da EFFEKT e os engenheiros da Artelia, existe uma ligação entre um clima interior de qualidade, o bem-estar humano e o conforto.

Tendo em conta que passamos a maior parte do nosso tempo dentro das nossas casas, estas têm um papel crucial para a nossa saúde. Recorde-se os resultados do Barómetro de Edifícios Saudáveis 2024, que mostrou que um em cada três europeus enfrenta pelo menos um risco associado ao clima interior, como a falta de luz natural, o frio, a humidade ou o ruído.

No projeto Living Places, que aposta na construção de casas com uma pegada de CO₂ reduzida, assegurando um clima interior otimizado, mais de 70% dos hóspedes relataram melhorias no humor, um maior relaxamento e uma conexão mais forte com a natureza.

"Enquanto conceito e experiência, o Living Places tem sido um sucesso no que diz respeito à promoção de um melhor clima interior, bem como o bem-estar humano", comenta Lone Feifer, Diretor de Edifícios Sustentáveis do Grupo Velux em comunicado. "Este é um passo essencial para a implementação dos princípios do Living Places noutros edifícios, que só se torna possível graças à expansão do mesmo em cooperação com parceiros pioneiros", acrescenta.

Com uma elevada preferência por passar tempo em espaços interiores, 83% dos residentes afirmou gostar de passar tempo em espaços com mais luz natural e 90% considera acessível ajustar a luminosidade para criar um ambiente interior ideal. Contudo, 85% dos inquiridos acredita que as suas casas satisfazem as suas necessidades funcionais.

O grupo Velux participa há de duas décadas em mais de 30 projetos de demonstração sobre o futuro dos edifícios saudáveis. Em 2021, com a abordagem holística do Living Places, que considera todo o ciclo de vida do edifício, concluiu-se que é possível construir edifícios sustentáveis utilizando materiais, métodos e tecnologias atualmente disponíveis no mercado.

A classificação do projeto Living Places é a mais alta para o clima interior, com temperaturas que cumprem o melhor nível da norma europeia EN 16798-1:2019 (Categoria I), em 89% a 90% do tempo, por isso, as casas construídas com este conceito, podem permanecer dentro do padrão confortável definido pela norma (Categoria II) durante 98% do tempo.