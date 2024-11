"Se estivermos expostos à luz durante o dia, esta estimula a produtividade e ajuda a preparar o corpo para dormir à noite", refere Almudena López, Specification Manager da Velux, após defender que através da luz natural que entra pelas janelas que temos em casa, podemos reiniciar o "relógio do sono" interno, o que simplifica o adormecer à noite.

Para além disto, a luz natural tem também um papel crucial para ajudar o nosso corpo a produzir cortisol, uma hormona chave que nos mantém alerta durante o dia e nos prepara para um sono descansado à noite.

Ao permitir a entrada de mais luz solar dentro de casa, é possível otimizar os níveis de cortisol, levando a um melhor estado de alerta durante o dia e a um melhor sono à noite. Para ajudar a dormir melhor à noite, recomenda-se que tenhamos, pelo menos, 30 minutos de exposição à luz solar todos os dias.

Aumente a qualidade do sono através de quartos mais escuros

Utilize os acessórios das suas janelas, como os estores exteriores, para controlar melhor a entrada de luz e o ruído extremo do exterior durante a noite. Os estores exteriores são essenciais quando se trata de promover a qualidade do sono, especialmente no inverno, porque ajudam a aumentar o isolamento térmico, ao mesmo tempo que bloqueiam a entrada de luz no interior. No escuro, o corpo humano segrega melatonina, a hormona responsável pelo sono, por isso, a escuridão faz-nos sentir que está na hora de dormir.

Para melhorar a sua rotina de sono, além de se recomendar manter a temperatura do quarto a 18 graus e renovar o ar interior através de ventilação cruzada durante 5 minutos antes de dormir, tente evitar a utilização de aparelhos eletrónicos como a televisão, os telemóveis, os tablets, etc., porque a luz azul que emitem pode induzir o cérebro a ficar alerta na altura errada do dia.

Sugestão: para um maior conforto, combine estores exteriores manuais ou elétricos com cortinas, para tirar o máximo partido de um quarto escuro.

Melhore a qualidade do seu sono através da terapia da luz

A exposição à luz natural e brilhante da manhã é a forma mais potente de terapia da luz (1), porque nos ajuda a repor o nosso ritmo circadiano, fazendo-nos sentir mais alerta durante o dia e preparar o nosso corpo para um sono repousante à noite. À medida que a iluminação artificial aumenta nas nossas casas modernas, perdemos a capacidade de sincronizar os nossos relógios internos.

"A nossa casa é a nossa força e está nas nossas mãos torná-la o local mais saudável e energizante para toda a família. Pequenos detalhes podem fazer uma grande diferença no nosso bem-estar, produtividade e disposição", refere Almudena López.

Segundo alguns estudos, a mudança da hora pode ter um impacto direto nos padrões de sono, alterando a duração e a qualidade do mesmo, bem como na produtividade, comprometendo o desempenho de tarefas simples ou repetitivas. A melhor forma de se adaptar mais facilmente à mudança de hora é estabelecer uma rotina de sono consistente e garantir que dorme pelo menos sete horas por noite (antes e depois da transição para a nova hora).