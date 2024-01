O que é e como nasceu o SelfCare MARKET & SUMMIT?

O SelfCare MARKET & SUMMIT, que contou com a sua 1ª edição em março de 2023, surgiu no âmbito do meu projeto digital “Dicas da Farmacêutica”, onde, através das inúmeras questões e dúvidas colocadas pelos cerca de 8400 seguidores, me apercebi da oportunidade e importância de promover um espaço comum, “ao vivo e a cores”, que permitisse um contacto dos seus visitantes com o conhecimento partilhado por profissionais de referência nas suas diferentes especialidades, as marcas, produtos, clínicas e serviços da área do autocuidado.

O SelfCare MARKET & SUMMIT é um evento único e pioneiro em Portugal, dedicado à saúde e bem-estar, que inclui uma forte vertente de partilha de conhecimento e experimentação de produtos e serviços e onde o denominador comum é o autocuidado. Este evento proporciona uma viagem aos 6 pilares que sustentam o conceito do autocuidado, com o objetivo de promover: uma melhor saúde (física, psicológica, social, sexual e espiritual), uma melhor aparência, uma melhor nutrição, um melhor fitness, um melhor sono e um melhor mindfulness. Com base nestes pilares, convidámos marcas, serviços e produtos, bem como palestrantes de referência que vão abordar os temas mais relevantes dentro destas áreas.

Por que é que é importante cuidarmos de nós próprios?

Existem muitíssimas definições de Self-Care, mas a da Oxford Dictionaries, pela sua simplicidade, é a minha favorita: ‘‘The practice of taking action to preserve or improve one's own health.’’. Traduzindo: ‘’A prática de tomar medidas para preservar ou melhorar a própria saúde.’’ O saber cuidar de nós próprios é fundamental para viver uma vida plena e consciente. Principalmente se estamos a viver algum momento mais desafiante. É nesses períodos que não nos podemos esquecer de nós… Já que é tão fácil que tal aconteça.

Existe o “good Self-Care”, um conceito que surge associado a práticas de vida saudáveis, tais como comer comida saudável, fazer exercício físico regularmente, dormir bem, evitar álcool, tabaco e drogas. Ir a consultas médicas de check-up, gerir o stress, praticar uma boa higiene, cuidar de nós e da nossa imagem ou ter tempo para nós, são mais alguns exemplos.

Porém, o Self-Care pode ser tão fácil e tão livre quanto dar um passeio ou tão complexo quanto aprender um ofício. É o que fizer sentido para cada um individualmente. É também uma descoberta ao longo da vida, entrando em contacto com algo que ajude a cultivar a sua saúde física, mental, emocional e espiritual.

Convidamos a que todos se juntem a nós, no fim de semana de 16 e 17 de março, para que juntos aprofundemos a importância do cuidar de nós próprios.

A quem se destina este evento?

Este é um evento para todos. Destina-se ao público em geral: a todas as pessoas que queiram adotar ou melhorar as suas práticas de autocuidado diárias com vista a uma longevidade saudável.

Quais os temas principais que serão abordados nas talks e masterclasses? Nos três palcos do evento vai ser possível assistir a várias Talks, Masterclasses e Workshops. O programa abrange várias áreas do autocuidado como é o caso da ““Longevidade Saudável: Como viver mais e melhor?”, “OncoSelfCare”, “(IN)Fertilidade”, “O Choque de Gerações”, “Menopausa! E agora?”, “Sexualidade e Autocuidado”, “Mais Mindfulness, Menos Ansiedade: Por uma vida mais leve e tranquila”, entre tantos outros que serão revelados brevemente.

Quais os pilares que sustentam o evento? Quais os objetivos?

O conceito de autocuidado é agregador de diversas áreas que geralmente estão dispersas. O SelfCare MARKET & SUMMIT reúne-as num só espaço, abrangendo os 6 pilares do autocuidado: Melhor Saúde, Melhor Aparência, Melhor Fitness, Melhor Nutrição, Melhor Sono e Melhor Mindfulness. Cada um destes pilares está refletido em toda a dinâmica do evento, na Vertente SUMMIT, através das temáticas abordadas nas Talks, Masterclasses e Workshops e dos seus oradores de referência, e na Vertente MARKET, através das marcas, serviços, produtos e ferramentas disponibilizados no espaço para a adoção das práticas diárias do autocuidado. Porque a saúde de cada um depende, principalmente, de nós próprios, o autocuidado reflete uma prática focada em cada um de nós, naquilo que fazemos diariamente para promover a nossa saúde e bem-estar. Para passar esta mensagem de uma forma simples e eficaz, a organização transformou os 6 pilares do autocuidado em 6 mensagens que pretendem chegar a cada pessoa: #cuida-te, #ama-te, #nutre-te, #mexe-te, #revigora-te e #respeita-te. Um # que reflete cada pilar.

Quem são os patrocinadores e marcas presentes no evento?

A Água Monchique é Main Sponsor, enfatizando a importância do autocuidado na rotina diária e contamos ainda, como Social Partner, com a Corações Com Coroa, uma associação sem fins lucrativos que visa promover uma cultura de solidariedade, igualdade de oportunidades e inclusão sócio-afetiva de pessoas em situações de vulnerabilidade, risco ou pobreza.

Nesta edição, marcas de renome como Avène, SVR, Bioderma, Insparya, Klorane, ISDIN, Heliocare, LETI Balm, Colagénius, Depuralina, Symbiosys, amenopausa.pt, A-Derma, Institut Esthederm, Endocare, Isdinceutics, Lazartigue, Água Monchique, Oeiras Padel Academy, Drenaslim, Saforelle, Ducray, René Furterer, Etat Pur, Eludril, LETI Fem, Fisiocrem, LETI AT4, Roger & Gallet, quandoestiverespronta.pt, Föld, Vitacélsia, LETI SR, Procare, Pharma Nord, Noreva, Nutreov, Estrofito, Baciginal, Miyoko, Cistiless, Iraltone, Cistitone BD, Clínica Helena Paixão, Põe-te na Linha, Clínica Rebelo Pinto, Associação Atípicas, Páginas com Graça, entre outras, estarão presentes no evento para proporcionar experiências sensoriais únicas e, ainda, oferecer condições especiais para quem quiser adquirir produtos e serviços.

Quais as expectativas para esta segunda edição?

Pretendemos manter as duas vertentes, SUMMIT e MARKET, com os temas mais interessantes, os melhores oradores e algumas das melhores marcas e produtos do mundo. Além disso, pretendemos duplicar o número de visitantes, para cerca de 3000.