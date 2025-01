Para 2025, o convite é explorar os seis pilares do autocuidado – melhor saúde, melhor nutrição, melhor sono, melhor aparência, melhor fitness e melhor mindfulness –, que estruturam todas as atividades e experiências do evento. De forma a transmitir esta mensagem de maneira clara e impactante, a organização decidiu transformar os pilares do autocuidado em mensagens: #cuida-te, #ama-te, #nutre-te, #mexe-te, #revigora-te e #respeita-te.

Ao longo dos dois dias, o evento terá duas vertentes principais: SUMMIT, focado na literacia em saúde, com mais de 20 palestras de marcas como La Roche-Posay, Avène, Barral, Vichy, STADA, Ducray, entre outras. Além disso, haverá 10 masterclasses por marcas como Gedeon Richter e TEVA, e workshops práticos com marcas e especialistas como Regina Lima, HI Pleasure, Mónica Lice e Arkopharma. Na vertente MARKET, uma área dedicada à experimentação de produtos e serviços de bem-estar, os visitantes terão acesso a dermo conselheiras, beauty advisors, nutricionistas e profissionais de saúde para conselhos personalizados, diagnósticos e rastreios.

"O Selfcare Market & Summit oferece uma plataforma única para que os convidados aprendam, explorem e apliquem hábitos saudáveis em todas as áreas da sua vida", afirma Paula Iglésias, mentora do evento, em comunicado.

Nas edições anteriores, o evento reuniu mais de 2.600 visitantes em 2024 e 1.950 em 2023. Esta edição espera ultrapassar os 3.800 participantes, consolidando-se enquanto o maior evento de bem-estar.

"A nossa missão é tornar o autocuidado uma prioridade na vida de todos, não apenas como uma tendência, mas como uma prática diária essencial. Selfcare is the new healthcare não é apenas o lema desta edição; é a visão que queremos cultivar, ajudando cada participante a ser protagonista da sua própria saúde e bem-estar", acrescenta a mentora do evento.

Os bilhetes para dois dias custam 19€. Para mais informações ou compra, consulte o site oficial do projeto.