1. O SelfCare MARKET & SUMMIT prepara-se para a terceira edição que terá lugar em março. Que novidades traz?

O SelfCare MARKET & SUMMIT é um evento de saúde pensado para o público em geral, que tem como propósito empoderar as pessoas para que tenham mais e melhor saúde, através do uso consciente de uma ferramenta muito poderosa: o autocuidado, que é considerado a base da pirâmide dos cuidados de saúde. Para além disto, é promovido por profissionais de saúde e conta com a colaboração e presença de inúmeros profissionais de saúde, pessoas de referência nas suas áreas, mas sempre pensado para o público em geral, a quem a partilha de conhecimento na área da saúde chega de uma forma descomplicada, de fácil acesso e credível.

Entre as várias novidades, destaco que praticamente triplicámos o espaço, duplicámos o número de oradores e de marcas presentes. Vamos ter goodie bag incrível com produtos e amostras. Vamos dar especial atenção ao impacto que a arte tem no autoconhecimento e na melhoria da prática do autocuidado, abordando temas da atualidade e quebrando tabus, com um foco especial na sustentabilidade e no impacto social do evento. Contamos com palestrantes incríveis, novos Embaixadores, Embaixadores Universitários, para além de novos parceiros e marcas. No entanto, o nosso compromisso permanece inabalável: o autocuidado como um superpoder para preservar e melhorar a saúde, mas também para lidar com os desafios da doença. O autocuidado é para Todos: pessoas saudáveis e com doença.

2. Em 2024, o evento recebeu 2700 visitantes, mais 1100 que em 2023. Que balanço faz dessa edição?

Muito positivo. Organizámos o evento com o objetivo de impactar de forma positiva a vida das pessoas, e o aumento de 1100 visitantes em relação a 2023 reflete o sucesso desta missão. Este crescimento significativo é, sem dúvida, um motivo de grande satisfação, pois significa que conseguimos atingir e até superar as expectativas do público. Para além deste crescimento em visitantes, são, de facto, muitas as marcas e oradores de prestígio que se associaram a este evento. Já na 1ª edição assim foi, mas na 2ª edição este número cresceu e o reconhecimento também. Muitos "novos" vieram ter connosco. Penso que o pioneirismo e o valor do evento são reconhecidos pelas pessoas que o visitam, pelas marcas que perceberam desde logo a importância de chegar às pessoas de uma forma diferente e com uma abordagem diferenciadora, mas também pelos profissionais de saúde em geral, principalmente os que estão mais focados na prevenção da doença, promoção da saúde e de uma longevidade saudável.

3. Este ano esperam receber 4000 visitantes. Porquê?

Os números e as métricas são importantes para medirmos o impacto do que fazemos. Como tal, faz parte desta missão, definir objetivos. Este ano definimos como objetivo: 4000 visitantes. Necessariamente e fruto do nosso histórico, os desafios são maiores para a 3ª edição: queremos superar as expectativas e surpreender os que se juntam a nós pela terceira vez e também os que pela primeira vez embarcam nesta viagem ao mundo do autocuidado.

Em termos de exigência, dedicação e empenho são os mesmos que colocámos desde a 1ª edição, mas devo dizer que temos tido sempre uma atitude de melhoria contínua ao longo destes anos. Melhoria contínua em tudo o que fazemos, desde os mais ínfimos pormenores aos "pormaiores". A principal diferença é que nesta edição praticamente triplicámos o espaço, duplicámos o número de oradores, de marcas presentes, de parceiros e queremos chegar a mais pessoas. Crescemos porque queremos transformar mais vidas. Estamos numa sala maior para poder receber mais visitantes, ter mais marcas presentes e proporcionar mais experiências e mais diversificadas.

4. E, para além de mais visitantes, que outras expetativas têm para esta edição?

O SelfCare MARKET & SUMMIT é uma viagem ao mundo do autocuidado que não deixa ninguém indiferente. Um espaço comum, "ao vivo e a cores", onde num ambiente descontraído, agradável e leve, as marcas podem conhecer o público em geral, as suas necessidades, onde podem promover partilha de conhecimento facilitado por profissionais de referência nas suas diferentes especialidades, e ainda promover o contacto e a experimentação com os seus produtos e serviços da área do autocuidado. Uma oportunidade única de reunir: consumidores, conhecimento e marcas!

Queremos ainda reforçar os laços desta comunidade e torná-la ainda mais unida, para isso temos planeado desenvolver várias iniciativas ao longo do ano. Uma das iniciativas é o lançamento dum voucher virtual, no dia a seguir ao evento, para que todos os visitantes possam continuar a sua jornada de autocuidado e para que possamos continuar a proporcionar momentos de autocuidado para além dos dois dias do evento. Uma panóplia de experiências em spas, hotéis, restaurantes, clínicas, ginásios com condições especiais, assim como em diversas marcas de cosmética, suplementos e alimentares.

5. Continuam a ter a mesma missão?

Sim. Acreditamos que "self-care is the new healthcare". O autocuidado é para todos. Não é uma moda nem uma tendência. É uma necessidade social. O autocuidado é um conceito agregador de áreas da saúde, que muitas vezes estão dispersas e é um conceito que coloca o foco na pessoa, isto é, em cuidar de si mesma. O SelfCare MARKET & SUMMIT é um evento dedicado ao autocuidado e à longevidade saudável. O autocuidado é a base da pirâmide dos cuidados de saúde e é transversal a todos os níveis de cuidados. Por outras palavras, o autocuidado é para todos: saudáveis e pessoas com doença. Todas as idades. Acreditamos que o autocuidado é um superpoder que nos dá energia para enfrentar os desafios da vida. O autocuidado assenta em 6 pilares: saúde, aparência, nutrição, fitness, sono e mindfulness, que estruturam todas as atividades e experiências do evento. De forma a transmitir esta mensagem de maneira clara e impactante, transformámos os 6 pilares do autocuidado em 6 mensagens-chave: #cuida-te, #ama-te, #nutre-te, #mexe-te, #revigora-te e #respeita-te.

6. Acredita que o SelfCare MARKET & SUMMIT tem ajudado a promover o autocuidado? Consegue partilhar algum exemplo?

Todos os anos fazemos um questionário de satisfação aos visitantes e aos parceiros. Deixo alguns testemunhos dos visitantes: "Espero que façam mais edições e que tragam novos temas! Gostei muito do SelfCare, foi um sucesso! Parabéns a todos pela iniciativa!!!"; "De uma forma geral, foi bastante construtivo para mim. Os temas que tive oportunidade de assistir, foram muito bons, em termos de tema e oradores! Conheci marcas que não conhecia e recebi amostras de artigos que vou certamente necessitar e voltar a usar mais tarde"; "Continuem, por favor, com este evento " e "Obrigado por esta grande iniciativa". Deixo também alguns testemunhos das marcas presentes: "Parabéns! Foi muito positivo ter visitado e usufruído do projeto", "Para continuar", "Gostei imenso. Por mais edições!", "Continuar, crescer e melhorar. Seguimos juntos" e "Aspeto muito positivo: Número de pessoas que nos visitou".

7. O SelfCare MARKET & SUMMIT é um evento para ficar? Porquê?

Sim, porque a palavra-chave é, sem dúvida, autocuidado. Existem muitíssimas definições de self-care (Autocuidado), mas a da Oxford Dictionaries, pela sua simplicidade, é a minha favorita: "a

prática de tomar medidas para preservar ou melhorar a própria saúde". Saber cuidar de nós próprios é fundamental para viver uma vida plena, feliz e consciente. Principalmente se estamos a viver algum momento mais desafiante. É nesses períodos que não nos podemos esquecer de nós… já que é tão fácil que tal aconteça.

Acredito que "selfcare is the new healthcare". O foco na prevenção e a necessidade de promover uma longevidade saudável, dão ao autocuidado um papel de destaque e relevo únicos. É uma necessidade social. Para além disso, o autocuidado que reduz custos evitáveis para os cuidados de saúde.

Existe o "good self-care", um conceito que surge associado a práticas de vida saudáveis, tais como comer comida saudável, fazer exercício físico regularmente, dormir bem, evitar álcool, tabaco e drogas. Ir a consultas médicas de check-up, gerir o stress, praticar uma boa higiene, cuidar de nós e da nossa imagem ou ter tempo para nós, são mais alguns exemplos.

Porém, o self-care pode ser tão fácil e tão livre quanto dar um passeio ou tão complexo quanto aprender um ofício. É o que fizer sentido para cada um individualmente. É também uma descoberta ao longo da vida, entrando em contacto com algo que ajude a cultivar a sua saúde física, mental, emocional e espiritual. É tudo o que mantém e melhora a nossa saúde e bem-estar.

8. Porque os portugueses devem ir à terceira edição do SelfCare MARKET & SUMMIT?

Para conhecerem o nosso trabalho, lanço o desafio de nos acompanharem no Instagram e no nosso site, onde podem ficar a conhecer o programa, os oradores, os parceiros, as marcas e as novidades da 3ª edição.

No nosso site, encontrarão a SelfCare ACADEMY, onde as pessoas podem assistir a inúmeros conteúdos sobre autocuidado, nomeadamente todas as talks das edições anteriores e sentir um pouco do ambiente que se vive neste evento.

No site podem adquirir o bilhete para os dois dias. Nesta 3ª edição do SelfCare MARKET & SUMMIT, que acontecerá nos próximos dias 29 e 30 de março, mantemos a nossa tradição de doação solidária. Este ano, 1€ por cada bilhete vendido será doado à Make-A-Wish Portugal.

Escolhemos a Make-A-Wish porque acreditamos no poder dos sonhos. Esta associação transforma os desejos de crianças com doenças graves em realidade, trazendo-lhes alegria, esperança e momentos de felicidade, mesmo em tempos desafiantes. Esta missão está totalmente alinhada com os valores do nosso evento, que promove o cuidado consigo mesmo e com os outros.

Fazemos isto porque acreditamos que o autocuidado não é apenas sobre cuidarmos de nós mesmos, mas também de contribuirmos para um mundo melhor. Pequenos gestos podem transformar vidas, e ao participar no SelfCare MARKET & SUMMIT, investimos na nossa saúde e bem-estar, mas também ajudamos a construir momentos inesquecíveis para crianças que precisam de esperança. Temos encontro marcado? Na Cordoaria Nacional, no fim de semana de 29 e 30 de março. Até lá, fique com saúde e pratique muito autocuidado!