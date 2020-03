PCP, Verdes, Bloco de Esquerda e PAN apresentam ao plenário projetos de lei sobre redução da quantidade de material usado nas embalagens, cortando no seu uso sempre que não sejam essenciais.

O PCP pretende que se poupem recursos "escassos e finitos, investindo na redução efetiva e inequívoca da utilização massiva de embalagens supérfluas distribuídas em superfícies comerciais" sem "penalizar o consumidor final pelo uso de embalagens que não solicitou", como seria faze-lo pagar "uma taxa de resíduos dessas embalagens enquanto o produtor cria lucros".

Na vida diária, há "um número gigantesco de embalagens que são totalmente dispensáveis" mesmo em produtos básicos de alimentação e higiene, que "recorrentemente são envoltos em mais do que uma embalagem sem qualquer necessidade".

Nos projetos de lei estabelecem-se três tipos de embalagens: as primárias, que acondicionam a mercadoria para lhe garantir qualidade e conservação, as secundárias, em que se agrupam mercadorias, e as terciárias, que servem para o seu transporte.

No seu projeto, o Bloco de Esquerda afirma que os problemas começam nas embalagens primárias: por exemplo, as pastas de dentes são vendidas num tubo de plástico que está dentro de uma caixa de papel, um "problema de sobre-embalagem" que se manifesta também nos "produtos que são envoltos em embalagens de tamanho bastante superior sem qualquer necessidade", como pilhas, batons e isqueiros.

O Bloco quer proibir "por norma geral" nas superfícies comerciais as embalagens secundárias, admitindo exceções "se se demonstrar que estas embalagens são essenciais para a segurança, conservação ou manutenção da qualidade do produto".