As regiões mais afetadas pela epidemia são Lombardia, com 1.077 casos, Emília-Romanha, com 324, e Véneto, com 271 casos.

A nível mundial, o surto de Covid-19, que pode causar infeções respiratórias como pneumonia, provocou mais de 3.000 mortos e infetou quase 90 mil pessoas em 67 países, incluindo duas em Portugal.