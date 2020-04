Já abaladas pelas tensões entre China e Estados Unidos, assim como pela incerteza em torno do Brexit, as trocas comerciais vão sofrer uma queda de "dois dígitos" em "quase todas as regiões" do planeta, especialmente na América do Norte e na Ásia, afirmam economistas da instituição.

Segundo a OMC, o comércio mundial retrocederá até 32% em 2020 devido ao coronavírus.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 1,4 milhões de pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 82 mil.

Em Portugal, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde, registaram-se 380 mortes, mais 35 do que na véspera, e 13.141 casos de infeções confirmadas, o que representa um aumento de 699 em relação a terça-feira.

Dos infetados, 1.211 estão internados, 245 dos quais em unidades de cuidados intensivos, e há 196 doentes que já recuperaram.