O número de contágios alcançou os 98.123 em 87 países, incluindo 3.385 mortes, de acordo com um balanço estabelecido pela AFP esta sexta-feira. O Vaticano anunciou o primeiro caso e informou a suspensão do atendimento a pacientes externos no seu pequeno centro médico, onde o contágio foi registado.

"O vírus está na Europa. Devemos adaptar agora as nossas medidas", afirmou o ministro da Saúde alemão, Jens Spahn, ao chegar a Bruxelas para uma reunião de ministros da Saúde da União Europeia (UE) para debater maneiras de conter a propagação.

Recomendações da DGS A DGS acompanha a situação da expansão do novo coronavírus e recomenda: Em Portugal, caso apresente sintomas de doença respiratória e tenha viajado de uma área afetada pelo novo coronavírus, as autoridades aconselham a que contacte a Saúde 24 (808 24 24 24). Caso se dirija a uma unidade de saúde deve informar de imediato o segurança ou o administrativo.

Evitar o contacto próximo com pessoas que sofram de infeções respiratórias agudas; evitar o contacto próximo com quem tem febre ou tosse;

Lavar frequentemente as mãos, especialmente após contacto direto com pessoas doentes, com detergente, sabão ou soluções à base de álcool;

Lavar as mãos sempre que se assoar, espirrar ou tossir;

Evitar o contacto direito com animais vivos em mercados de áreas afetadas por surtos;

Adotar medidas de etiqueta respiratória: tapar o nariz e boca quando espirrar ou tossir (com lenço de papel ou com o braço, nunca com as mãos; deitar o lenço de papel no lixo);

Evitar o consumo de produtos de animais crus, sobretudo carne e ovos;

Seguir as recomendações das autoridades de saúde do país onde se encontra.

Espanha anunciou cinco mortes de um total de 345 casos esta sexta-feira, enquanto a Holanda, que tem 82 contágios, registou a primeira morte. O Irão soma 124 vítimas fatais e 4.747 infetados.

Isto não é um exercício. Não é o momento de abandonar, não é o momento de procurar desculpas, é o momento de ir a fundo

A Eslováquia anunciou o primeiro caso, importado da Itália, o país da Europa mais afetado. O Butão também indicou o primeiro contágio, um turista americano.

"Isto não é um exercício. Não é o momento de abandonar, não é o momento de procurar desculpas, é o momento de ir a fundo", criticou o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ao alfinetar, sem citar os nomes, uma "longa lista" de países que não têm feito o suficiente para lutar contra vírus.

Na China, onde a epidemia surgiu em dezembro, a doença está em estabilização. O país anunciou 143 novos casos e 30 mortes esta sexta-feira, mas agora teme o risco de recontaminação com pessoas procedentes do exterior. Até ao momento, há 36 casos importados.

O congresso americano aprovou um plano de emergência de 8,3 mil milhões de dólares para financiar a luta contra a COVID-19 no país, que regista 12 mortes e 180 casos de contágio.