Até à meia-noite de sexta-feira (16:00 horas de quinta-feira, em Lisboa), a China continental, que exclui Macau e Hong Kong, somava, no total, 3.042 mortes e 80.552 casos de infeção, mais de 80% do conjunto global em todo o mundo, apesar dos surtos recentes em Itália, Irão, Coreia do Sul e Japão.

A Comissão Nacional de Saúde da China informou ainda que um total de 53.726 pessoas receberam alta desde o início do surto.

Depois da China, os países com maior número de pessoas contagiadas são a Coreia do Sul (5.766 casos confirmados, 438 diagnosticados nas últimas 24 horas), Itália (3.089 casos, 587 novos), Irão (2.922 casos, 586 novos) e Japão (317 casos, 33 nas últimas 24 horas).

Portugal tem nove casos confirmados e os casos suspeitos aumentaram em 30 de quarta para quinta-feira.

Segundo um boletim sobre a situação epidemiológica em Portugal, divulgado também na quinta-feira à noite pela Direção-Geral da Saúde (DGS), o número de casos suspeitos é de 147, valor desde janeiro deste ano. No boletim de quarta-feira os casos suspeitos eram 117 [um aumento de 16 casos em relação a terça-feira].

No boletim, a DGS diz que dos nove casos cinco são importados (Itália e Espanha) e que os restantes quatro são casos com ligação a casos importados.

Cinco dos doentes estão internados no Porto, um em Coimbra e três em Lisboa. Do total são oito homens e uma mulher, todos entre os 30 e os 69 anos.

Segundo a DGS há 213 contactos em vigilância pelas autoridades de saúde.

O novo coronavírus que provoca o Covid-19 surgiu pela primeira vez no final do ano passado em Wuhan, na China, e pode causar infeções respiratórias como pneumonia.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou o surto de Covid-19 como uma emergência de saúde pública internacional e aumentou o risco para “muito elevado”.

