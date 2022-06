“Por ocasião do Dia Mundial do Doador de Sangue exorto o Governo, parceiros, a sociedade civil a priorizarem a disponibilidade, recursos humanos e financeiros adequados para garantir o futuro dos serviços nacionais de transfusão de sangue que permita aos pacientes ter acesso ao sangue e aos produtos derivados de sangue seguros em quantidade suficiente”, apelou Mie Okamura.

Mie Okamura falava em representação do chefe da delegação da OMS, no ato central do Dia Mundial de Doadores de Sangue, assinalado no Centro Cultural Português na capital guineense.

A efeméride teve como lema: “Doar sangue é um ato de solidariedade, junte-se a esta causa e salve vidas”.

A responsável assinalou que na próxima semana, a OMS, em parceria com o Ministério da Saúde Pública da Guiné-Bissau vai enviar para Portugal a diretora nacional de sangue para uma ação de reforço de capacidade e também para contactos com os serviços congéneres portugueses.

”O sangue e os produtos derivados é uma componente essencial para um sistema de saúde eficaz”, notou a dirigente da OMS em Bissau.

O secretário-geral do Ministério da Saúde guineense, Cletche Na Isna, que presidiu às comemorações, aproveitou a ocasião para apelar aos técnicos nos hospitais e centros de saúde no sentido de fazerem “uso racional” do sangue que é doado “a favor dos pacientes”.

Gentil da Silva, presidente da associação nacional de doadores de sangue na Guiné-Bissau enalteceu “a bondade e gesto de solidariedade” daqueles que doam sangue “de forma regular e voluntária”.

O responsável felicitou a escolha do lema deste ano que disse ser uma forma de agradecimento aos doadores de sangue “não renumeráveis”, especialmente os jovens.

O Centro Nacional de Sangue da Guiné-Bissau iniciou em abril uma campanha de recolha que vai durar até ao final do ano e que pretende sensibilizar os guineenses para a importância da doação de sangue, que pode salvar vidas.

A campanha, apoiada pelo Camões — Instituto da Cooperação e da Língua e pelas organizações não-governamentais Aida e Instituto Marquês Vale-Flor, vai decorrer até ao final do ano no terceiro sábado de cada mês.