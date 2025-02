As ONGD’s têm um impacto profundo e por vezes discreto na sociedade, desempenhando um papel crucial na defesa dos direitos humanos, no apoio às populações mais vulneráveis e na construção de um futuro mais justo e igualitário. Estas entidades são assim fundamentais para transformar realidades e garantir que as populações mais fragilizadas não são esquecidas.

As ONGD’s representam uma força viva e dinâmica da sociedade civil, movidas pela vontade de fazer a diferença nas mais variadas áreas onde os sistemas públicos e privados são insuficientes. No entanto não é objetivo das ONGD’s substituir ou concorrer, no desenvolvimento das suas atividades, com as políticas públicas. É seu propósito, serem um complemento que cria sinergias que permitam uma maior cobertura e um impacto mais abrangente e mais igualitário nas sociedades.

Em Portugal, um exemplo de como as organizações podem transformar realidades é a ONGD Mundo A Sorrir, que se dedica à promoção da saúde oral em contextos de vulnerabilidade social. No nosso país, uma parte significativa da população ainda não tem acesso a cuidados de saúde oral adequados, particularmente nas camadas mais desfavorecidas dizendo-nos os últimos dados que, cerca de 300.000 portugueses não procuram o médico dentista por falta de capacidade económica. Em duas décadas de atividade em Portugal, esta ONGD realizou mais de 184.000 tratamentos e colocou mais de 6.490 próteses dentárias.

Esta situação é ainda mais grave em muitos países africanos onde a saúde oral continua a ser uma das áreas da saúde mais negligenciadas. Numa ação além-fronteiras, a ONGD tem trabalhado em países como Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, onde a ausência de acesso a formação especializada e contínua, a escassez de unidades de saúde e saúde oral, a falta de profissionais locais e a carência de equipamentos e material médico-dentário são uma realidade que restringe o acesso a cuidados básicos de saúde oral. Perante este cenário, a Mundo A Sorrir desempenha um papel importante na capacitação de profissionais de saúde e na melhoria das infraestruturas destes países. A ONGD trabalha em parceria com governos, empresas e outras organizações para promover mudanças estruturais e sensibilizar a sociedade para questões frequentemente negligenciadas ou esquecidas pelas autoridades, tendo envolvido mais de 381.000 beneficiários.

Um dos maiores desafios enfrentados pelas ONGD’s é garantir a sustentabilidade financeira das suas ações, que dependem em grande parte dos casos da colaboração de voluntários, parceiros institucionais e financiadores públicos e privados para garantir a continuidade dos seus projetos. A força das organizações reside precisamente na sua capacidade de envolver diferentes agentes sociais na busca de soluções e de acreditar, mesmo nos dias mais desafiantes, no impacto criado na vida dos beneficiários. A sua atuação vai muito além da beneficência: procuram transformar realidades, garantir direitos fundamentais e lutar por um mundo mais justo. Ao longo de 20 anos de existência, a Mundo A Sorrir já impactou, por meio dos seus 40 projetos, mais de 907 mil pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconómica.

No Dia Mundial das ONGDs, é importante refletir sobre como estas organizações têm moldado a sociedade e as suas contribuições para um futuro melhor. Desde a promoção da saúde à educação, passando pela proteção do meio ambiente e pela defesa dos direitos humanos, as organizações estão no centro da mudança social.

O seu trabalho contínuo e incansável merece ser celebrado, mas também precisa de ser apoiado, pois o impacto que geram é inegável. O trabalho de cada organização, no seu campo de atuação, é uma peça fundamental no grande puzzle da solidariedade global, algo que, neste Dia Mundial das ONG’s, devemos reconhecer e valorizar.