Maria Van Kerkhove referiu que é preciso continuar a aprender com outros países, como com alguns países asiáticos que estão a encontrar mais casos de COVID-19, para que não se levantem as situações de confinamento muito rapidamente, o que pode levar a um aumento de casos.

Mesmo com os sucessos “temos de continuar muito atentos”, advertiu, acrescentando que precisamente porque há uma grande parte da população não infetada “o vírus pode voltar”, pelo que é preciso agir nas medidas (de voltar à normalidade) de forma “lenta e controlada”.

A nível global, segundo um balanço da AFP, a pandemia de COVID-19 já provocou mais de 165 mil mortos e infetou quase 2,5 milhões de pessoas em 193 países e territórios.

Em Portugal, morreram 735 pessoas das 20.863 registadas como infetadas, de acordo com dados divulgados hoje pela Direção-Geral da Saúde.

