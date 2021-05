No Dia Internacional do Enfermeiro, Alexandre Fonseca, Presidente Executivo da Altice Portugal, dirige uma mensagem a este grupo de profissionais, pelo trabalho de excelência e de vigília pela saúde dos portugueses.

"Um trabalho que merece o aplauso por parte de todos os portugueses, de forma continuada. Decisivos, insubstituíveis e consagrados pelo seu altruísmo e dedicação, os enfermeiros portugueses fazem toda a diferença para a proteção e bem-estar de Portugal e dos portugueses, principalmente no atual contexto de pandemia", escreve a Altice Portugal em comunicado.

A empresa de telecomunicações volta a assinalar o Dia Internacional do Enfermeiro "recordando, celebrando e glorificando todos os enfermeiros do nosso país, que tanto fizeram, fazem e têm feito por Portugal e pelos portugueses", lê-se na nota.

Com o mote 'Obrigado, por tanto', a Altice Portugal, juntamente com as suas marcas Altice Empresas, MEO e SAPO, apela à consciencialização da sociedade sobre todo o trabalho que tem vindo a ser realizado pelo setor da enfermagem e da saúde em Portugal.

A Altice Portugal e as suas marcas decidiram criar um movimento nas redes sociais, lançando um repto aos portugueses para partilharem uma mensagem de agradecimento a todos os enfermeiros. "Palavras de carinho, gratidão e compaixão nunca são demais, principalmente quando são merecidas", refere.

Oferta especial

A empresa decidiu também oferecer a todos os enfermeiros, que trabalhem em hospitais públicos ou privados, um desconto de 10% em qualquer equipamento da Loja MEO. Basta que os enfermeiros apresentem o seu cartão profissional entre os dias 12 e 16 de maio, na compra de qualquer material na loja, para obterem o desconto direto.

Ainda neste dia 12 de maio, Alexander Freese, Chief Operations Officer da Altice Portugal, irá realizar uma visita ao estabelecimento do SNS24 e à Altice Cuidados de Saúde, com o intuito de agradecer, pessoalmente e em nome de toda a organização, a dedicação de todos os enfermeiros que, com o seu trabalho e perseverança, têm contribuído para ajudar o país desde o início da pandemia e em muitos outros momentos marcantes na história da Humanidade.

"Os enfermeiros portugueses têm sido uma classe crucial para o desenvolvimento e promoção de bons cuidados de saúde, tanto no privado, como no Serviço Nacional de Saúde. Mesmo antes do contexto de pandemia que atualmente vivemos, já eram considerados os melhores na sua atividade. Por este e muitos outros motivos, a Altice Portugal não pode deixar de enaltecer o altruísmo, a prontidão e o sentido de responsabilidade dos enfermeiros portugueses que sempre serviram a nossa Nação", conclui a nota da Altice Portugal.