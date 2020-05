Noutros casos, a DGS apresenta números que, segundo os autarcas, não correspondem a habitantes reais no concelho.

É o caso de Sardoal e de Constância, na região de saúde de Lisboa e Vale do Tejo (LVT), onde agora se situa o 'tsunami' dos novos casos da pandemia, mas onde o território é tão heterogéneo que vai da Península de Setúbal a Santarém, entre o rural, o industrial e o urbano.

As duas ocorrências atribuídas a Sardoal e as três atribuídas a Constância são de cidadãos que não residem nem têm ligação recente a estes concelhos, apesar de manterem estes municípios como morada oficial de residência, o critério da DGS ao atribuir geograficamente cada caso.

Esta situação também acontece pelo menos com Ponte de Sor, no distrito alentejano de Portalegre, e com Monchique, no Algarve, pelo que na região mais a sul do país este caso é somado aos de Aljezur, Alcoutim e Vila do Bispo, com registo oficial ‘zero’.

Portugal contabiliza 1.369 mortos associados à COVID-19 em 31.596 casos confirmados de infeção, segundo o mais recente boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS) sobre a pandemia, divulgado na quinta-feira.

Desde o início do ano foram confirmados pela DGS 16.718 casos de COVID-19 no Norte do país, correspondentes a 761 óbitos; 3.710 no Centro, com 237 óbitos; 10.320 em Lisboa e Vale do Tejo, com 340 óbitos; 257 no Alentejo, com um óbito; e 366 no Algarve, onde se verificaram 15 óbitos.

O Norte mantém o número mais elevado de casos, mas atualmente esta situação parece ter abrandado, deslocando-se o epicentro para a região de Lisboa, a que mais preocupa as autoridades neste momento.

Lisboa, com 2.290, é o concelho com mais infetados do país. Na região de saúde LVT, o número está a crescer entre os 200 e os 300 novos casos diários, com destaque recente para um foco na plataforma logística da Azambuja.

De acordo com um estudo desenvolvido pela COTEC e pela Universidade Nova de Lisboa, o pico da pandemia em LVT deverá ocorrer na terceira semana de junho, com casos concentrados sobretudo nos municípios de Alenquer, Amadora, Barreiro, Loures, Odivelas, Seixal, Sintra e Lisboa, mas os investigadores não encontraram relação entre os novos casos e o desconfinamento.

Portugal tem 308 concelhos, 278 dos quais no continente, 11 na Madeira e 19 nos Açores.

Os Açores e a Madeira têm realidades e entidades de saúde próprias. Na lista da DGS aparecem 10 municípios das regiões autónomas como tendo três ou mais casos de COVID-19, quatro deles na Madeira e seis nos Açores.

