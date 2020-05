Segundo um levantamento realizado pela agência Lusa, nove concelhos dos distritos de Coimbra, Guarda, Castelo Branco e Viseu mantinham-se, na quarta-feira, sem qualquer caso de infeção pelo novo coronavírus.

A lista inclui os municípios de São João da Pesqueira e Tarouca (Viseu), Pampilhosa da Serra (Coimbra), Mêda (Guarda) e Idanha-a-Nova, Proença-a-Nova, Belmonte, Oleiros e Vila Velha de Ródão, todos no distrito de Castelo Branco.

Em declarações à Lusa, João Lobo, presidente da Comissão Distrital de Proteção Civil de Castelo Branco, confirma os zero casos de infeção nos cinco municípios daquele distrito.

"Tudo isto tem também a ver com o isolamento social a que estamos votados há muitos anos. Isto não pode ter só coisas negativas. O despovoamento, infelizmente, face à covid-19, tem esta ligação quase direta", refere o também presidente da Câmara de Proença-a-Nova sobre a situação no concelho que lidera.

Ainda assim, João Lobo realça o trabalho que foi feito logo no início da pandemia: "Fizemos um trabalho importante junto das IPSS [instituições particulares de solidariedade social], forças de segurança, bombeiros e colaboradores do município. Depois, os avisos que fizemos chegar a todas as localidades do concelho, com gravações de áudio, e, claro, o comportamento irrepreensível das comunidades", sublinha.

No município vizinho de Vila Velha de Ródão, junto ao rio Tejo, o presidente da Câmara, Luís Pereira, destaca, numa primeira análise, o comportamento "irrepreensível" adotado pelos cidadãos como justificação para a ausência de casos de doença.

"Analisando o caso de Vila Velha de Ródão, acho que os bons resultados alcançados até agora ficam a dever-se ao comportamento cívico. As pessoas tiveram um comportamento irrepreensível", sustenta o autarca.