O aumento de novos casos de infeção por COVID-19 em Lisboa e Vale do Tejo está a adiar o pico de casos ativos nesta região para a terceira semana de junho. De acordo com o "COVID-19 Insights", os modelos preditivos desenvolvidos pela COTEC Portugal e pela NOVA Information Management School (NOVA IMS), da Universidade Nova de Lisboa, o pico da prevalência da infeção (casos ativos) deverá agora ser atingido no final de junho.

Nas restantes regiões do país, os picos da prevalência já terão sido atingidos entre o final de abril e o início de maio, informa aquela instituição de ensino em comunicado.

"Os novos casos de infeção na região de Lisboa e Vale do Tejo estão concentrados nos municípios de Alenquer, Amadora, Barreiro, Loures, Odivelas, Seixal, Sintra e Lisboa. A capital lidera no aumento de novos casos em termos absolutos (469 nas duas últimas semanas) mas é Alenquer que mais cresce em termos relativos (95%)", lê-se na nota.

RT acima de 1

Pedro Simões Coelho, professor catedrático da NOVA IMS e um dos coordenadores do projeto, explica, no entanto, que "a taxa de reprodução da infeção R(t) mantém-se pouco acima de 1, o que não indicia a existência de cadeias de transmissão descontroladas, nem antecipam um novo crescimento exponencial da epidemia".

Jorge Portugal, diretor-geral da COTEC Portugal - Associação Empresarial para a Inovação - afirma que "estes dados apontam para que tenhamos condições de retoma da atividade económica de forma mais alargada mas com confiança, dentro de um quadro de risco aceitável e com proteção das pessoas".