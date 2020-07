As alergias identificam-se pelos sintomas ou manifestações clínicas e diagnosticam-se através dos testes cutâneos. Quando falamos de alergias, pensamos em espirros, nariz a pingar, comichão no nariz, nos olhos, na garganta ou nos ouvidos, olhos vermelhos, tosse ou reações na pele. As doenças alérgicas respiratórias mais comuns são a rinite, a conjuntivite e a asma, que surgem muitas vezes progressivamente ou simultaneamente na mesma pessoa, e por vezes associada a manifestações cutâneas, como o eczema.

Na alergia há uma resposta exagerada do corpo a determinadas substâncias (alergénios) que interpreta como perigosas e desenvolve anticorpos especiais para se defender, desencadeando-se então um processo inflamatório que se pode manifestar de várias formas e em qualquer parte do corpo (rinite, conjuntivite e/ou asma).

Os sintomas de alergia podem surgir em qualquer altura do ano, se o doente estiver exposto ao alergénio, ao qual é alérgico. No entanto, existem duas alturas do ano em que são mais frequentes, que é na primavera para os doentes alérgicos aos pólenes e no outono/inverno para os doentes alérgicos aos ácaros do pó.

As alergias à comida

Quanto aos alergénios alimentares mais relevantes variam em função dos hábitos alimentares e da faixa etária. As alergias alimentares mais comuns em Portugal são ao leite de vaca, ovo, amendoim, frutos secos e frescos, peixe, marisco, trigo e soja, sendo estes alimentos responsáveis por 90% das reações. As alergias a leite de vaca ou a ovo são as mais frequentes nas crianças.

A alergia a alimentos de origem vegetal (frutos frescos e frutos secos) é a alergia alimentar mais comum em adolescentes e adultos. A confirmação do diagnóstico de alergia deverá ser efetuada por um médico especialista em Imunoalergologia, conjugando-se a história clínica, com a realização dos testes cutâneos de alergia, que podem ser efetuados em qualquer idade, e/ou por métodos de diagnóstico laboratoriais (análises específicas), para a identificação dos alergénios responsáveis pelos sintomas descritos.

Um artigo da médica Célia Costa, especialista em imunoalergologia, na Clínica Lusíadas Almada, e Coordenadora do Grupo de Interesse de Alergia alimentar da Sociedade Portuguesa de Alergologia e Imunologia Clínica (SPAIC).