O Unicef (Fundo das Nações Unidas para a Infância) afirmou em abril que, com a suspensão das campanhas de vacinação, 117 milhões de crianças poderiam ser infetadas pelo sarampo. "Os sistemas de saúde ficaram tão assoberbados que em alguns lugares os serviços de rotina foram suspensos. Estão a dedicar-se totalmente à luta contra a COVID-19", declarou à AFP Robin Nandy, diretor do serviço de vacinação do Unicef.

"Os Estados querem limitar os contactos dos profissionais de saúde com potenciais pacientes".

O sarampo matou mais de 140.000 pessoas em 2018, na sua grande maioria pessoas com menos de cinco anos. Além disso, mais de 2.500 crianças todos os dias vítimas da pneumonia, uma infeção bacteriana que pode ser curada com fármacos eficazes e baratos. A cada ano seria possível evitar mais de 800.000 mortes se houvesse acesso a estes medicamentos, segundo estudos.

Na Nigéria, onde a pneumonia é a principal causa de mortalidade infantil, existe o temor de que a COVID-19 deixe muitas crianças sem atendimento médico.

Na República Democrática do Congo (RDC), o sarampo provocou 6.000 mortes, sobretudo de crianças, desde o início da epidemia mais recente, em 2019. A Malária também é uma grande ameaça e mata 13.000 pessoas a cada ano.

O país ainda sofre com o ébola, que registrou novos casos recentemente, impedindo que a OMS declarasse a erradicação, como pretendia fazer em abril. "Já havia morbidades importantes e desnutrição, que afetam severamente as crianças", explicou Alex Mutanganyi, diretor da da luta contra a COVID-19 na RDC da ONG Save The Children. "O coronavírus aumentou o número de ameaças".

As doenças das "pessoas pobres" e invisíveis

Na quarta-feira, a rede Stop TB advertiu que as medidas de confinamento impostas pela pandemia podem provocar até 1,4 milhões de mortes relacionadas com a tuberculose, pois as campanhas de testes e de tratamentos foram prejudicadas.