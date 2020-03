O tratamento contra a malária é feito através de terapias combinadas com artemisinina (ACT, na sigla em inglês), grupo de fármacos que possui a mais rápida ação contra a malária, mas a infeção ganhou habituação ao tratamento efetuado.

Os cientistas da Mahidol Oxford Tropical Medicine Research combinaram o tratamento existente, que consiste em dois medicamentos (terapias combinadas à base de artemisinina) com um segundo medicamento que permanece no sangue para combater os parasitas da malária durante mais tempo, as triplas terapias combinadas com artemisinina (TACT, na sigla em inglês).

“Com o crescente fracasso dos ACT convencionais, o uso dos TACT poderá em breve tornar-se essencial para o tratamento da malária no sudeste asiático. Esta região pretende a eliminação acelerada da malária antes que a crescente resistência aos medicamentos torne a malária ‘Plasmodium falciparum’ quase intratável”, afirmou Arjen Dondorp.

Este investigador da Mahidol Oxford Tropical Medicine Research acrescentou: “Os TACT que estudamos aqui poderiam evitar um ressurgimento da malária que muitas vezes acompanha a propagação da resistência aos medicamentos antimaláricos”.

O tratamento com os TACT foi aplicado, em método experimental, em 1.100 pessoas, com idades entre os 2 e 65 anos, em 18 hospitais de oito países: Tailândia, Camboja, Vietname, Birmânia, Laos, Bangladesh, Índia e República Democrática do Congo (RDCongo).

Os pacientes tinham malária ‘P. falciparum’ aguda, que é a mais mortífera, e uma temperatura de 37,5°C ou mais, ou um histórico de febre nas últimas 24 horas.