A editora PACTOR e os psicólogos e investigadores Octávio Moura, Marcelino Pereira e Mário R. Simões anunciam o livro “Perturbação de Hiperatividade/Défice de Atenção – Diagnóstico, Intervenção e Desenvolvimento ao longo da vida” que conta com a participação de 27 profissionais ligados à área.

Partindo da especificidade das temáticas relacionadas com a Perturbação de Hiperatividade/Défice de Atenção (PHDA), a nova obra aborda-as de forma completa, desde o impacto dos sintomas comportamentais nos vários contextos à avaliação clínica e terapêutica farmacológica e não farmacológica.

É também analisada a perspetiva histórica e os futuros desenvolvimentos sobre esta Perturbação de Neurodesenvolvimento.

A PHDA é uma perturbação neurobiológica de natureza multifatorial que se caracteriza por várias alterações significativas ao nível da impulsividade, hiperatividade e/ou atenção, assim como por outras características associadas. Surge antes dos 12 anos e interfere significativamente no funcionamento social, académico e/ou ocupacional da pessoa.

Este livro faz a abordagem da PHDA desde a infância, passando pela adolescência, até à idade adulta, em capítulos articulados.

Pretende-se, com este novo livro, responder a questões relacionadas com a atualidade do tema, as suas causas e o contexto em que se insere.

Foi pensado como uma ferramenta essencial para profissionais de saúde e educação que participam no processo de sinalização, avaliação e/ou intervenção na perturbação de PHDA, bem como para pais de crianças/adolescentes e adultos com esta perturbação.