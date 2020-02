No balanço diário, as autoridades chinesas também reportaram 1.638 novos casos de contágio e com isso, o número total de pessoas infetadas em todo o país já supera os 44.200.

Nesta terça, a Organização Mundial da Saúde (OMS) avaliou que existe "uma possibilidade realista de parar" a propagação do coronavírus se forem feitos investimentos de forma coordenada.

"Se investirmos agora (...), temos uma possibilidade realista de parar esta epidemia", destacou o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, em conferência de imprensa em Genebra, Suíça.

Quatrocentos cientistas de todo o mundo começaram na terça-feira uma reunião de dois dias naquela cidade sob os auspícios da OMS, com o objetivo de intensificar a luta contra esta nova doença.