No início do verão, a Europa caiu numa sétima onda de coronavírus marcada por um aumento dos casos em quase todos os países. Entre as razões está um relaxamento das medidas de distanciamento, mas também uma redução da imunidade.

Sabe-se atualmente que a proteção concedida pelas vacinas e pelas infeções anteriores se perde após alguns meses.

"As pessoas que se contagiaram com ómicron BA.1 em dezembro estão muito menos protegidas do que no início do ano", resume à AFP Samuel Alizon, diretor de pesquisa no Centro Nacional de Pesquisa Científica francês (CNRS).

"O mesmo ocorre com a imunidade concedida pelas vacinas: mesmo que permaneça robusta contra as formas graves da doença, diminui um pouco contra as infeções menos graves".

Subvariantes BA.4 e BA.5

Esta nova onda explica-se também pelo avanço de novas subvariantes da ómicron, a BA.4 e principalmente a BA.5, segundo os cientistas.

Essas subvariantes propagam-se ainda mais rápido porque parecem beneficiar de uma vantagem dupla de transmissibilidade e escape imunológico.

Esse já era o caso da subvariante da ómicron BA.1, que era muito mais capaz que a delta de contagiar pessoas vacinadas ou infetadas anteriormente.

Durante muito tempo pensou-se que um contágio fornecia proteção, pelo menos durante algum tempo. No entanto, com a família ómicron parece que não é assim, de acordo com um estudo do Imperial College britânico publicado em meados de junho.

Os cientistas analisaram amostras de sangue de mais de 700 profissionais da saúde do Reino Unido. Todos receberam três doses das vacinas contra a COVID-19 e estiveram infetados.

Os resultados destacaram que as pessoas já infectadas pela ómicron apresentavam uma boa resposta contra a estirpe inicial do coronavírus e as suas primeiras variantes, mas fraca contra a própria ómicron.

Pensava-se que a infeção com a ómicron poderia ser quase "benéfica, como um tipo de 'reforço natural'", afirmou à AFP Rosemary Boyton, co-autora do estudo. "O que descobrimos é que estimula mal a imunidade e contra si mesma, ou até mesmo nada em alguns casos. Isso, e o declínio imunológico após a vacinação, podem explicar o aumento maciço que vemos novamente nas infeções, com muitas pessoas reinfetadas em curtos intervalos".

Aumentar o nível de proteção

"Estamos a enfrentar variantes altamente contagiosas, que são agentes um pouco sorrateiros que passam por baixo do radar das defesas imunológicas. É uma complexidade real do grupo ómicron", destacou Gilles Pialoux, chefe de serviço do hospital Tenon, em Paris, na semana passada.

Essas variantes "muito contagiosas precisam que aumentemos o nível de proteção dos mais frágeis", acrescentou.

Porque - e isso é uma boa notícia - as vacinas ainda são eficazes contra as formas mais graves da doença. Para a maioria dos países europeus, a prioridade absoluta é que as pessoas mais velhas e imunossuprimidas recebam uma segunda dose de reforço.

"Atualmente, o nível de imunidade da população é bom, mas não é perfeito", destacou no domingo Alain Fischer, presidente do conselho de orientação da estratégia de vacinação francesa. "É por isso que é necessário recomendar um reforço aos maiores de 60 anos e às pessoas frágeis cujo sistema e memória imunológicos são menos robustos".