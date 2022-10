O médico neurologista Bruno Maia apresenta esta segunda-feira, na Ordem dos Médicos, em Lisboa, às 18h00, a sua candidatura a Bastonário da Ordem dos Médicos, uma eleição que decorre em janeiro de 2023.

Doutorando em Medicina pela Universidade Nova de Lisboa, Bruno Maia é atualmente neurologista e intensivista na Unidade de Cuidados Intensivos Neurocríticos do Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central (CHULC) e Coordenador Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos.

A candidatura coloca no topo das suas prioridades a defesa da profissão e do acesso à Saúde. Bruno Maia defende uma "Ordem empenhada na defesa dos utentes, do SNS e da carreira médica, ao lado dos médicos e médicas mais jovens e precárias".

"Uma Ordem protagonista da defesa do serviço público de saúde e insubmissa aos grandes interesses financeiros que ameaçam a prática médica; próxima dos utentes e aberta à sociedade, que rompa com o conservadorismo e o elitismo. E que combata a discriminação de profissionais e utentes em função de racismo, sexismo, homofobia ou transfobia", acrescenta.

Os principais motes da candidatura do médico estão passam pela garantia da Saúde, carreiras que garantam qualidade na Medicina, a exclusividade, chave da separação público/privado, garantia de acesso à especialidade, USF para todos, menos utentes por cada médico de família e o combater à discriminação nos serviços de saúde, sobre os utentes e médicos.

Protagonista empenhado em várias causas, como a legalização da morte assistida, da canábis ou da interrupção voluntária da gravidez, dos direitos LGBTI+ e membro da Mesa Nacional do Bloco de Esquerda, o novo candidato tem estudado e dedicado especial atenção ao setor da saúde em Portugal, tendo publicado em 2021, pela Bertrand, o livro “O Negócio da Saúde – como a medicina privada cresceu graças ao SNS”.

Quem é Bruno Maia?

Filho de carpinteiro e costureira, nasceu no Porto há 40 anos e viveu em São Pedro da Cova, Gondomar, até completar a formação pré-graduada. Foi campeão nacional de natação na categoria de Masters.

Licenciou-se em Medicina pelo Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade do Porto em 2006, tendo integrado a Associação de Estudantes e o Senado da universidade.

Foi Interno do Ano Comum no Hospital de Santarém. No Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central (CHULC), fez o internato de Neurologia (2013) e o Ciclo de Estudo Especiais em Medicina Intensiva (2016). Nesse período, passou pela Universidade da Califórnia - Los Angeles, pela Universidade de Columbia, em Nova Iorque, pelo Centro Médico Académico, em Amsterdão, e pelo hospital Mútua Terrassa, em Barcelona.

Até 2017, como voluntário, fez consulta de Infeções Sexualmente Transmissíveis no CheckpointLx – centro comunitário dirigido a homens que têm sexo com homens.

Até 2020, fez parte da equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação de Almada.