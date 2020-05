De acordo com os dados preliminares hoje divulgados pela Agência Europeia de Fronteiras e Guarda Costeira, o número de tentativas detetadas de entrada irregular em território europeu no mês passado é o mais baixo desde que a Frontex começou a recolher dados, em 2009, e “deve-se sobretudo ao efeito do coronavírus”.

Ainda assim, o número total de travessias ilegais das fronteiras externas da UE nos primeiros quatro meses de 2020 foi de 26.650, “em linha com o mesmo período do ano passado”.

A maior queda na atividade das rotas migratórias ilegais em abril verificou-se no Mediterrâneo Oriental, com a deteção de apenas 40 casos, uma descida de 99% face a março, aponta a Frontex.

No Mediterrâneo Central, os casos detetados recuaram 29% em abril face a março, para 250, enquanto no Mar Mediterrâneo Ocidental o recuo foi de 82%, para uma centena de casos, sensivelmente o mesmo número de tentativas de passagem ilegal detetadas na rota dos Balcãs Ocidentais, o que neste caso representa uma queda de 94% face a março.