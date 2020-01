Emily Norris, de sete anos, de Bowthorpe (Inglaterra), participou recentemente numa competição local de karaté e recebeu uma medalha de bronze, apesar de ter removido 70% do pulmão antes do primeiro aniversário e um rim aos três anos.

Emily nasceu com uma rara condição genética e acredita-se ser a 13ª pessoa no mundo a tê-la. Pensa-se que a condição, que ainda não tem nome, tenha causado problemas pulmonares e renais e outras complicações. No entanto, ela não deixou que isso a impedisse de conseguir tudo o que queria.

Cheia de orgulho, a sua mãe, Nicol Nicholls, disse: “Não sei o que o futuro reserva a Emily, pois pouco se sabe sobre a sua condição genética, mas uma coisa que sabemos é que ela sempre foi uma lutadora!".

Emily Norris créditos: The Sick Children's Trust

"Emily treina três vezes por semana no Traditional Karate Fitness, em Norwich. Ela consegue tanto e estou sempre tão orgulhosa dela".

"Percorremos um longo caminho desde as operações de Emily, mas nunca esqueceremos aqueles que ajudaram e garantiram que eu estivesse com a minha filha a cada momento".

Até agora, Emily passou por quatro grandes operações. A sua operação aos pulmões ocorreu no Hospital Great Ormond Street, a 230 km de casa. Durante esse período, a mãe Nicol foi apoiada pelo The Sick Children's Trust, que lhe deu um lugar para ficar gratuitamente na Casa de Guilford "Home from Home".

O The Sick Children's Trust concentra-se em apoiar famílias com crianças gravemente doentes no hospital, com um lugar para ficar e um ouvido amigável. Nos últimos dez anos, a instituição apoiou 33.749 famílias nos seus dez "Homes from Home".

Depois de um merecido descanso nas férias do Natal, Emily está ansiosa para voltar à escola e treinar para o seu próximo prémio.