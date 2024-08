Após as acusações de abuso sexual, Marilyn Manson desativou os comentários dos novos singles que lançou no YouTube, 'As Sick As The Secrets Within' e 'Raise The Red Flag'.

Estes novos temas chegam numa altura em que o artista está numa digressão com a banda Five Finger Death Punch, e que marca os primeiros concertos do cantor desde 2019.

Marilyn Manson, recorde-se, foi acusado de uma série de alegações de abuso sexual, incluindo a ex-noiva Evan Rachel Wood, que diz ter sido vítima de violação, tortura e ameaças.

Há mais de 12 mulheres a fazer acusações contra o artista. No entanto, o cantor nega todas as acusações.

De acordo com a NME, em maio foi revelado que Manson tinha assinado um novo contrato com uma produtora e, no início do mês, lançou o primeiro tema desde 2020, 'As Sick As The Secrets Within'.

Siga o link

Agora deu a conhecer uma nova música, 'Raise The Red Flag', e desativou os comentários para ambas as canções.

Siga o linkSiga o link

Leia Também: Família recusa pedido de Alain Delon de eutanasiar patudo