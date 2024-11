Em 2022, Marilyn Manson tinha instaurado um processo de difamação contra a namorada da altura, a atriz Evan Rachel Wood, após esta o acusar de abuso sexual e psicológico.

Mas parece que o músico norte-americano mudou de ideias, tendo agora abandonado o processo legal. Mas há mais... Manson ainda pagou 300 mil euros à ex-namorada.

Tudo começou quando, em 2021, Wood acusou o cantor nas redes sociais, alegando "abusos terríveis, violência, coerção e intimidação". Além disso, a atriz referiu que Manson a terá tentado seduzir quando esta ainda era menor de idade.

O músico sempre negou as acusações e avançou com o processo de difamação em março de 2022. No seguimento da partilha de Evan Rachel Wood, várias mulheres acusaram Marilyn Manson publicamente dos mesmos crimes.

Depois de o cantor ter abandonado o processo de difamação, um representante da sua ex-namorada enviou um comunicado à revista Rolling Stone, afirmando: "O senhor Marilyn Manson - cujo verdadeiro nome é Brian Warner - instaurou um processo contra a senhora Wood como golpe publicitário para tentar minar a credibilidade das muitas mulheres que o acusam e reavivar a sua carreira".

E pode ainda ler-se: "como o tribunal considerou acertadamente, as alegações de Warner não tinham fundamento. A decisão de Warner de finalmente retirar o processo e pagar as custas totais de 310 mil euros são prova disso mesmo".