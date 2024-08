A família de Alain Delon rejeitou um dos desejos do ator, que morreu no domingo, aos 88 anos.

De acordo com a imprensa internacional, Alain Delon queria que, quando morresse, o seu patudo Loubo, de 10 anos, fosse morto e enterrado ao seu lado.

No entanto, após a indignação de ativistas, a família do ator disse que o animal de estimação não vai ser eutanasiado.

De acordo com o The Guardian, a instituição de caridade francesa Fondation Brigitte Bardot comunicou que a filha do artista, Anouchka, confirmou que a família não vai sacrificar o patudo e vão cuidar dele.

"Acabei de falar com a Anouchka Delon ao telefone e ela disse-me que o Loubo faz parte da família e não será morto. O cão não irá ser sacrificado", contou um porta-voz da fundação.

