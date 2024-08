Numa mensagem manuscrita enviada à agência France Press (AFP), Brigitte Bardot considera que o desaparecimento de Alain Delon "cria um vazio abismal que nada, nem ninguém, poderá preencher".

"A morte de Alain põe fim ao magnífico capítulo de uma época passada, da qual ele era um monumento soberano", escreveu a atriz, que é considerada a última lenda viva da 7ª arte francesa.

Bardot escreveu: "Ele representou o melhor do cinema de prestígio francês. Um embaixador da elegância, do talento e da beleza. Perdi um amigo, um alter ego, um cúmplice. Compartilhamos os mesmos valores, as mesmas deceções, o mesmo amor pelos animais."

"Penso numa frase do poeta Alfred de Vigny em "A Morte do Lobo": "Para ver o que fomos na terra e o que deixamos para trás, só o silêncio é grande; tudo o resto é fraqueza", conclui.

Também o diretor geral do Festival de Cinema de Cannes, Thierry Fremaux, lamentou a morte do ator, referindo que "deixa uma filmografia deslumbrante e uma marca indelével".

"É com a mesma tristeza sentida pelos cinéfilos de todo o mundo que soubemos do desaparecimento de Alain Delon. Ele encarnou o cinema francês muito além das fronteiras, foi a imagem dos trinta gloriosos triunfantes, foi uma das personalidades que falaram ao público em geral e também a especialistas, trabalhando tanto para o cinema comercial como para o cinema de autor", declarou Frémaux à AFP.

O responsável considerou que Delon "falou magnificamente sobre os cineastas que o fizeram rei: Visconti, Clément, Deray, Melville, Verneuil, Cavalier... Ele foi incrivelmente respeitoso com os seus diretores e atencioso com os seus parceiros".

"Se hoje estamos tristes pelo homem e pelos seus filhos, Alain Delon, o artista, permanecerá: deixa atrás de si uma filmografia deslumbrante e uma marca indelével", acrescentou.

Alain Delon recebeu a Palma de Ouro honorária no Festival de Cannes de 2019, uma das suas últimas aparições públicas.

A atriz italiana Claudia Cardinale saudou também a memória de Alain Delon ao escrever: "O baile acabou. Tancredi foi dançar com as estrelas...", recordando o filme "Le Guépard", que protagonizaram.

"Pediram-me algumas palavras... mas a tristeza é intensa demais. 'Per sempre' tua, Angélica", finaliza a atriz, assinando o nome da sua personagem naquele filme.

O ator espanhol Antonio Banderas postou três fotografias de Alain Delon e escreveu na rede social X: "Adeus #ALAINDELON R.I.P".

No Instagram, a cantora francesa Carla Bruni escreveu: "Adeus Alain Delon... Não esqueceremos todo o talento, toda a graça e toda a beleza que trouxeste a este mundo. Não esqueceremos o carisma, a voz, a silhueta, o rosto e a melancolia, essa profunda e estranha tristeza. É raro encontrar tanta graça e tanta tristeza misturadas no mesmo ser humano".

Antonio Barbera, diretor do Festival de Cinema de Veneza (Itália), escreveu em comunicado: "Alain Delon conseguiu o que a maioria dos seus colegas falhou: ser considerado o homem mais bonito do mundo e ao mesmo tempo um ator extraordinário. Se hoje ele deixa os seus restos mortais, é para subir ao Olimpo do Imortais, dos que lembraremos para sempre".

"O rosto mais bonito do cinema francês partiu para se juntar às estrelas. Com o seu olhar metálico e o seu sorriso felino, cativou gerações inteiras de espetadores", escreveu Jack Lang que foi ministro da Cultura de França, durante a presidência do socialista François Mitterrand, à AFP.

"O Guepardo não rugirá mais, mas seu rosto botticelliano, seu sorriso encantador e seus olhos magnéticos continuarão a nos assombrar por muito tempo", acrescentou.

Também o ex-presidente do Festival de Cinema de Cannes, Gilles Jacob, prestou a sua homenagem ao ator escrevendo: "Um leão majestoso, um ator com olhar de aço, uma beleza insolente, um samurai inesquecível que combina sobriedade, controle, uma presença ao mesmo tempo gentil e carnívora, lucidez, uma carreira triunfante, amores tão lindos".

"Um solitário de sobretudo e chapéu de feltro servindo Visconti, Melville, Losey, Zurlini... Ele terá desenhado tudo e controlado tudo, menos o seu fim", considerou.

No Instagram, a cantora Mireille Mathieu escreveu:"O Cheetah acabou de sair".

"Em pleno sol de verão, um monumento da França, o Samurai junta-se ao paraíso das estrelas", acrescentou.

A Academia Francesa de Cinema, que atribui os prémios César (o maior prémio cinematográfico da França) escreveu no X: "Alain Delon trouxe esse talento inimitável e essa elegância irresistível para cada um dos seus papéis. Muitos dos seus filmes, rodados sob as câmaras dos maiores, tornaram-se clássicos".

Alain Delon foi premiado com um César, de melhor ator de "Our Story", de Bertrand Blier.

Leia Também: Ator francês Alain Delon morre aos 88 anos