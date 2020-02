Com um bisturi, Vladislav Zaitsev faz uma incisão entre o dedo indicador e o polegar do paciente e insere um pequeno cilindro de vidro: um chip subcutâneo que lhe permitirá abrir a porta do seu consultório. “Decidi fazer isto há muito tempo”, conta o paciente Alexéi Rautkin, programador de informática de 24 anos com um sorriso. “É prático e, de alguma forma, é algo único: ninguém mais o tem”.

Vladislav Zaitsev e Aléxei Rautkin fazem parte dos adeptos russos do “biohacking”, um movimento iniciado no Vale do Silício que consiste em “aprimorar” o corpo humano através da introdução de dispositivos.

Alguns dispositivos tecnológicos são implantados para facilitar a vida, outros servem para impor um controlo exaustivo do corpo, na esperança de viver mais, e há ainda os que optam pela terapia genética. Ainda existem poucos adeptos na Rússia, mas os fóruns na internet, conferências e empresas especializadas no assunto têm-se multiplicado nos últimos anos.

Vladislav Zaitsev, um programador de 28 anos, aprendeu de maneira autodidata a implantar chips no corpo humano, depois de não conseguir concluir o curso de medicina. Em 2015, captou a atenção internacional ao implantar no seu próprio corpo o chip do passe de metro de Moscovo.

"Gosto de coisas que têm um impacto real, como o implante de chips", explica o jovem, que estima que cerca de mil russos tenham este tipo de dispositivos.

Chip debaixo da pele da mão de Alexei Rautkin, biohacker, 24 anos créditos: DIMITAR DILKOFF / AFP

Em outros países, os chips são implantados para acionar carros, telefones, computadores ou impressoras, controlar a temperatura e armazenar informações médicas. O mecanismo suscita, no entanto, preocupações sobre o risco de vigilância e pirataria.

Alguns chips foram aprovados para uso humano, mas os usados por Zaitsev são destinados à medicina veterinária. São fabricados em Taiwan e comprados online a um preço de 500 rublos (menos de oito euros).

Vida eterna?

Para Stanislav Skakun, o objetivo é prolongar a vida, potencialmente até ao infinito: é o trans-humanismo, uma ideologia que apela ao surgimento de um “hiper-humano” quase imortal. “No entanto, ainda não encontrei um chip útil para prolongar a vida”, afirmou o empresário de 36 anos, que frequenta regularmente uma clínica particular para exames de sangue cujos resultados determinarão o seu estilo de vida.

Stanislav Skakun mede centenas de marcadores bioquímicos e consome uma quantidade diária de vitaminas e suplementos nutricionais DIMITAR DILKOFF / AFP

Esse hábito faz parte de uma rotina imposta há cinco anos. Stanislav Skakun mede centenas de marcadores bioquímicos e consome uma quantidade diária de vitaminas e suplementos nutricionais. Não revela a sua dieta, mas garante que alguns dos suplementos que usa contêm iodo, vitamina D, magnésio e probióticos.