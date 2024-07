O médico português Abegão Pinto, professor de Oftalmologia na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa (FMUL), foi recentemente eleito vice-presidente da Sociedade Europeia de Glaucoma, durante o 16º congresso da instituição, realizado em Dublin, Irlanda, em junho.

Esta eleição marca um passo significativo na sua carreira, após quatro anos no cargo de secretário-geral, e culminará, na reunião agendada para 2026, na eleição do professor da FMUL para a presidência da Sociedade.

Abegão Pinto destaca a importância da Sociedade Europeia de Glaucoma, descrevendo-a como a "principal sociedade na especialidade de glaucoma na Europa". Com cerca de mil membros, congrega todas as sociedades europeias e nacionais da área, tendo por missão "encontrar as melhores soluções para preservar a qualidade de vida dos doentes com glaucoma, dentro de um sistema de saúde sustentável".

Além disso, a Sociedade é reconhecida pela elaboração de orientações gerais, gestão de várias task forces, incluindo as dedicadas a streamings e cirurgias, e pela formação de internos.

O professor de Oftalmologia na FMUL, e responsável pelo departamento de Glaucoma da Unidade Local de Saúde de Santa Maria, refere “a satisfação e responsabilidade que o novo cargo implica”. Além disso, sublinha que outra professora da FMUL, Filomena Ribeiro, é atualmente presidente da Sociedade Europeia de Cirurgia Refrativa e Catarata, e frisa: “Estes cargos refletem a nossa dedicação e o empenho da clínica universitária de oftalmologia da FMUL em alcançar elevados padrões de excelência”.