Existem vários tipos de lasers utilizados em oftalmologia, cada um com diferentes indicações clínicas e mecanismos de ação distintos.

Milhões de doentes com diabetes têm sido tratados em todo o mundo, ao longo de várias décadas, com fotocoagulação a laser. Trata-se de um tratamento utilizado em oftalmologia que permite tratar não só a retinopatia diabética mas varias doenças oculares como oclusões vasculares retinianas, rasgaduras e descolamentos da retina. É um procedimento seguro e realizado em ambulatório. O aquecimento causado na retina pela fotocoagulação laser é controlado e não causa danos permanentes à retina se realizada corretamente. O oftalmologista responsável pelo procedimento monitoriza cuidadosamente a intensidade e duração do feixe de luz emitido pelo laser, ajustando-o conforme a necessidade clínica. A fotocoagulação tem permitido preservar a visão a milhões de pessoas ao longo de várias décadas em todo o mundo.

Durante muitos anos as opões para corrigir a miopia, a hipermetropia e o astigmatismo passavam apenas pelo uso de óculos ou lentes de contacto. Assistimos nas últimas três décadas a uma revolução com a introdução do laser Excimer para a correção destes erros refrativos. É um laser ultravioleta que funciona removendo camadas microscópicas de tecido da córnea, alterando sua forma e permitindo que a luz se foque adequadamente na retina. Os benefícios para os pacientes incluem a correção da visão sem a necessidade de usar óculos ou lentes de contacto. O seu médico Oftalmologista avalia previamente se é bom candidato a esta cirurgia, quais os riscos e benefícios.

A terapia fotodinâmica: é uma técnica de tratamento que usa um agente fotosensibilizante injetado na corrente sanguínea do paciente e que é ativado por um laser de comprimento de onda específico. Esta ativação cria, na zona da lesão ou tumor, uma reação química que destrói ou remodela células e tecidos anormais no olho. A terapia fotodinâmica é usada para tratar diversas patologias nomeadamente a coriorretinopatia serosa central, a vasculopatia polipoide e tumores intraoculares como o hemangioma da coroide.

Muitas pessoas submetidas a cirurgia de catarata notam, meses ou anos depois, que a visão não esta tão nítida e pode mesmo ficar muito reduzida. O laser YAG permite resolver estas situações. Permite realizar uma capsulotomia posterior, ou seja, para criar um orifício na cápsula posterior sobre a qual se apoia a lente intraocular colocada na cirurgia de catarata. De facto, meses ou anos após a cirurgia de catarata esta cápsula pode ficar opacificada diminuindo de forma significativa a visão. O tratamento com laser YAG é realizado em ambulatório e permite restaurar a visão de forma muito rápida e segura.

Em geral, os benefícios dos lasers em oftalmologia incluem procedimentos precisos e eficazes, menos dor e desconforto pós-operatório, recuperação mais rápida e melhores resultados visuais a longo prazo. No entanto, é importante lembrar que cada paciente é único e deve discutir todas as opções de tratamento com seu oftalmologista antes de decidir qual o procedimento mais adequado para a sua situação clínica.