A dor nas costas é um dos problemas de saúde que mais leva as pessoas a procurarem ajuda médica ou a faltarem ao trabalho, sendo que a maioria experiencia, pelo menos, um episódio deste tipo de dor ao longo da sua vida. Desde os benefícios do exercício físico à segurança da cirurgia, o neurocirurgião Bruno Santiago da campanha “Olhe pelas Suas Costas” revela-lhe 3 mitos e 3 verdades sobre as dores nas costas.

"A manutenção de um peso adequado e a prática regular de exercício físico, evitando o sedentarismo, são os mais importantes cuidados a ter para manter a saúde da coluna vertebral, minimizar as dores e evitar intervenções cirúrgicas. Por outro lado, é crucial procurar ajuda especializada quando surgem dúvidas ou dores persistente, evitando reger-se por mitos que muitas vezes são erradamente divulgados", alerta Bruno Santiago, neurocirurgião e coordenador da campanha nacional "Olhe pelas Suas Costas". Dor na coluna é comum: VERDADE Cerca de 80% da população terá pelo menos uma crise de dor nas costas ao longo da sua vida. Estes episódios são habitualmente benignos e resolvem-se espontaneamente, através de medicação ou de outros cuidados. No entanto, se a dor for persistente ou afetar a perna ou o braço, é importante procurar o seu médico assistente, para uma diagnóstico e tratamento adequados. A patologia da coluna vertebral é hoje a principal causa de anos vividos com incapacidade, em todo o Mundo. Quanto mais repousar, melhor será o resultado: MITO O repouso pode ser benéfico para as dores na coluna, mas deve ser limitado aos primeiros dias apenas. Demasiado tempo na cama pode inclusive atrasar a recuperação. É recomendável repousar na cama apenas se a dor for muito intensa, na maioria dos casos será suficiente apenas reduzir a atividade e esforços. Fazer pequenas pausas é crucial para a saúde das costas: VERDADE Seja a trabalhar em pé ou sentado, fazer curtas pausas em atividades prolongadas é benéfico para a saúde das suas costas. Passar demasiado tempo sentado ou na mesma posição e o sedentarismo frequentemente contribuem para as dores. Fazer pausas para andar um pouco ou fazer alongamentos é uma boa opção. Pessoas com dores nas costas não devem fazer exercício físico: MITO Muitas pessoas têm medo de realizar exercício físico quando têm dores nas costas. No entanto, o exercício físico regular, desde que seja iniciado de forma gradual e correta, ajuda a manter o corpo saudável e fortalece os músculos, reduzindo a dor e o desconforto. Caminhar, andar de bicicleta, fazer alongamentos, natação e pilates são exemplos de exercícios benéficos para a saúde da sua coluna. Procure aconselhamento especializado junto dum fisioterapeuta, fisiologista do exercício ou personal trainer. Fumar e o stress são fatores de risco para as dores nas costas: VERDADE A nicotina restringe o fluxo sanguíneo para os discos que amortecem as vértebras, acelerando o seu desgaste. Os fumadores apresentam também uma recuperação mais lenta após fraturas ósseas e cirurgias de fusão da coluna. Já o stress pode manifestar-se sob a forma de variados sinais e sintomas, impactando a saúde física e mental. No que diz respeito ao sistema musculoesquelético, podem surgir sintomas associados à tensão muscular crónica, uma vez que este é um fator de risco para o desenvolvimento de dores nas costas, nomeadamente ao nível da zona do pescoço e da região lombar da coluna. Se for operado à coluna provavelmente necessitará de passar a utilizar uma cadeira de rodas: MITO Nem sempre a dor na coluna é tratada com recurso à cirurgia. Esta está indicada apenas em alguns casos, mas quando é necessária, hoje em dia, já é possível realizá-la de forma pouco invasiva. Mais do que nunca, a tecnologia tem ajudado a reduzir complicações, tornando a cirurgia da coluna vertebral extremamente segura. Muitas vezes, o doente recebe alta nas primeiras 24h. O risco de complicações graves após uma cirurgia à coluna que, por exemplo dificulte o andar, é infinitamente baixo. A dor nas costas afeta cerca de 150 mil portugueses e é a segunda causa mais frequente de idas às urgências hospitalares em Portugal. Podem afetar qualquer um dos segmentos da coluna, variando em intensidade, frequência e características. A lombalgia é o tipo de dor mais comum, mas existem ainda a cervicalgia e a dorsalgia.