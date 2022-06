Um grupo de 18 pacientes, diagnosticados com cancro do cólon e/ou do reto ou colorretal, um dos tumores malignos mais agressivos, teve resultados surpreendentes após a toma de um medicamento que se encontra em fase de estudo: todos ficaram em remissão completa ou curados da doença. Os resultados da investigação foram publicados no New England Journal of Medicine.

"Acho que é a primeira vez que isto acontece na história do cancro", afirmou o principal autor do estudo, Luis A. Diaz Jr., do Memorial Sloan Kettering Cancer Center, citado pelo jornal norte-americano New York Times.