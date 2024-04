A Medicare inaugura as celebrações do mês da saúde com o lançamento da Mastercare, uma plataforma pioneira voltada para a saúde mental e o bem-estar.

Esta iniciativa apresenta uma abordagem completa e integrada, beneficiando do apoio e da sabedoria de distintos especialistas em variadas disciplinas.

A plataforma está agora disponível, de forma totalmente gratuita para o público em geral, reforçando a missão da empresa em promover conteúdos informativos, na área da saúde, com qualidade e de forma acessível e prática.

Desenvolvida para oferecer uma abordagem abrangente e integral, a `Mastercare´ é uma ferramenta intuitiva que visa facilitar o acesso a conteúdos que promovam o desenvolvimento de competências pessoais. Com uma ampla gama de workshops ministrados por mentores certificados, alguns deles bem conhecidos do público, como o Dr. Almeida Nunes, Iara Rodrigues, Luisa Mafei, Sophie Deram, Luciana Lopes ou Mariana Abecasis a plataforma abrange diversos tópicos, ligados à saúde física, mental e social.

Ao lançar a Mastercare, a Medicare solidifica o seu compromisso com o crescimento pessoal, equilíbrio emocional e bem-estar geral dos portugueses. "O lançamento da Mastercare é um marco do qual nos orgulhamos profundamente. Ao tornar acessíveis gratuitamente conteúdos de qualidade, reforçamos o nosso investimento no bem mais precioso: a saúde física e mental. A Mastercare é uma ferramenta valiosa para quem deseja aprender a cuidar-se e a ganhar novos e bons hábitos. Para isso, garantimos que todos os nossos workshops são desenvolvidos com o máximo rigor e validados por especialistas credenciados, assegurando a excelência e a qualidade que os nossos utilizadores merecem.", afirma Catarina Real, Head of People & Wellbeing na Medicare.

A parceria estratégica com a Educa-te, uma startup especializada em projetos de inovação educativa e educação digital, tem sido fundamental para a conceção e produção dos workshops da Mastercare, refletindo-se na extraordinária qualidade e diversidade dos conteúdos oferecidos na plataforma. Rodrigo Castro, fundador da Educa-te, ressalta a sinergia entre as duas entidades: 'É uma honra para a Educa-te colaborar com a Medicare neste projeto revolucionário. Unimos esforços com o objetivo de democratizar o acesso a informações de saúde mental e bem-estar, e estamos totalmente confiantes de que a Mastercare será um dos maiores recursos de transformação pessoal na vida dos seus utilizadores. No nosso entender, não existe nenhum projeto de educação digital com a qualidade da Mastercare, nos temas de saúde mental e bem-estar, em Portugal.” Esta união de forças é um testemunho do compromisso compartilhado em fomentar um estilo de vida saudável e consciente através da educação e da literacia em saúde.