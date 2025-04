Fundada em 2024, a Mellow é uma nova marca portuguesa que entra no setor do bem-estar com uma proposta clara: integrar o prazer na rotina de autocuidado, sem culpa nem tabu. Com uma abordagem que combina sexual wellness, educação íntima e lifestyle, a marca quer contribuir para uma conversa mais aberta sobre intimidade.

Mais do que uma loja online, a Mellow apresenta-se como uma plataforma com produtos selecionados, de lubrificantes e vibradores a óleos de massagem, e conteúdos educativos que pretendem normalizar o diálogo sobre o corpo, o desejo e a ligação emocional.

O primeiro produto próprio da marca é um lubrificante à base de água, que marca o início de uma linha desenvolvida internamente. Está também previsto um modelo de subscrição com aconselhamento personalizado, atualmente em desenvolvimento.

Paralelamente, a marca criou o Mellow Playground, um espaço dedicado a eventos, workshops e experiências sensoriais. O objetivo é criar oportunidades para que os temas ligados à intimidade sejam explorados de forma acessível, sem constrangimentos e com linguagem atual.

Segundo o cofundador Eyal Leibovici, a ideia surgiu da perceção de que, apesar da crescente valorização do autocuidado, o prazer continua a ser um tema evitado. “A maioria de nós começa esta jornada tarde, depois de desaprender anos de vergonha. Estamos aqui para ajudar as pessoas a começar mais cedo. Com beleza, curiosidade e brincadeira”, afirma em comunicado.

A marca está disponível em mellowplayground.com. Esta posiciona-se num segmento emergente do bem-estar, onde o foco está menos em corrigir e mais em compreender, uma tendência que está a ganhar força tanto em Portugal como a nível mundial.