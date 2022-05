Um dos sobrinhos da professora, John Martínez, anunciou no Twitter que Garcia morreu "de desgosto".

O familiar lembrou que os seus tios se apaixonaram quando estudavam no ensino secundários. Deixam quatro filhos - com 23, 19, 15 e 13 anos.

A rede de televisão "Fox26", de Houston, com base em familiares, informou que Joe Garcia morreu de ataque cardíaco.

Irma Garcia é uma das duas professoras mortas no tiroteio ocorrido na última terça-feira na cidade de Uvalde e no qual 19 crianças também morreram.

A professora trabalhou durante 23 anos na escola primária Robb, onde ocorreu o massacre. Um dos filhos do casal, Christian Garcia, disse à emissora "NBC News" que a docente usou o próprio corpo para proteger os alunos dos disparos.

O autor do ataque, Salvador Ramos, de 18 anos, entrou na escola e abriu fogo dentro de uma sala, matando ao todo 21 pessoas, antes de ser baleado e morto pela polícia.

O que é a síndrome do coração partido? As explicações de um médico

O nome da doença deriva do “takotsubo”, um utensílio de barro utilizado na pesca artesanal pelos japoneses e a sua semelhança com as alterações descritas do músculo cardíaco na fase aguda da doença. A patologia também é designada por miocardiopatia de stress ou síndrome do coração partido devido à associação que tem sido feita com o stress emocional ou físico que lhe é inerente.

Segundo Pedro Bico, médico cardiologista na Clínica Europa, a causa exata é desconhecida, mas os potenciais fatores desencadeantes incluem a libertação súbita de catecolaminas e hiperatividade do sistema adrenérgico na sequência de um choque emocional ou físico muito intenso.

Estão descritas na literatura médica múltiplos fatores possíveis de desencadear a doença: notícia de uma morte inesperada; a notícia do diagnóstico de uma doença grave; após violência doméstica; perda súbita e inesperada de grande quantidade de dinheiro; ganho ou perda na jogos de azar; discussão intensa com alguém; festa surpresa; notícia da perda do emprego; acidente de viação; após trauma cirúrgico; quadro infecciosos grave; acidente vascular cerebral.

A forma clínica de apresentação desta doença é similar à de um evento coronário, ou seja, na prática clínica os doentes são internados com o rótulo de síndrome coronário agudo (angina instável; enfarte agudo do miocárdio). A grande maioria tem como sintomas de apresentação a dor precordeal com irradiação mandibular ou membro superior esquerdo acompanhado por sudorese e náuseas. Esta sintomatologia é acompanhada por alterações do eletrocardiograma e alterações das análises sanguíneas - subida dos biomarcadores de destruição do músculo cardíaco (contudo numa magnitude inferior quando comparado com o enfarte do miocárdio).