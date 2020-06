Os prémios, Maratona da Saúde para a Investigação em Cancro, são financiados pela sociedade civil, num valor total de 40.000 euros.

A iniciativa tem como objetivo promover a investigação científica nesta área, em Portugal, e fomentar a descoberta de terapêuticas inovadoras.

O valor dos prémios foi, maioritariamente, angariado através de donativos recolhidos durante um espetáculo televisivo com o mesmo nome.

“Durante o concurso, organizado em parceria com a Fundação para a Ciência e Tecnologia e destinado a investigadores e médicos que se propuseram a desenvolver um projeto de investigação numa instituição sediada em Portugal, foram obtidas 109 candidaturas”, de acordo com os dados divulgados hoje.

A avaliação das propostas ficou a cargo de um painel internacional de 76 cientistas na área do cancro e pelo conselho científico da Maratona da Saúde que selecionou as duas investigadoras, uma na categoria sénior e outra na categoria júnior.

O prémio sénior será entregue a Maria do Carmo da Silva Pereira, da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (A nanotecnologia no tratamento do cancro do cérebro) e o júnior a Adriana Sánchez Danés, da Fundação Champalimaud (Identificar células tumorais no cancro pediátrico que são resistentes à terapia).