A STOP-Infeção Hospitalar 2.0 é um projeto do Programa de Prevenção e Controlo de Infeções e de Resistências a Antimicrobianos, da Direção-Geral da Saúde (PPCIRA/DGS), em parceria com a Fundação Calouste Gulbenkian (FCG) e o apoio técnico-científico do Institute for Health Improvement (IHI) e tem como objetivo reduzir a incidência de cinco tipos de infeção hospitalar em 50%, no prazo de 3 anos.

O alargamento deste projeto será consumado hoje, 17 de outubro, numa cerimónia pública de assinatura da carta de compromisso pelos 22 hospitais aderentes.

Nesta data, serão ainda apresentados os resultados obtidos pelas 12 instituições que já constavam desta iniciativa, bem como os desafios e objetivos futuros nesta área.

A cerimónia será transmitida através do Facebook e do Youtube da DGS.

Sendo Portugal em 2011/2012 um dos países europeus com mais elevada incidência de infeção hospitalar, a tendência tem sido de progressiva redução, tendo o projeto STOP desenvolvido em 2015-2018 sido um acelerador dessa redução. Pretende-se agora, com o novo projeto, maximizar e expandir estes resultados positivos.

A DGS e o Ministério da Saúde reconhecem a relevância deste projeto nos hospitais e partilham os propósitos plasmados no Plano Nacional de Segurança do Doente 2021-2026 e no Despacho n.º 10901/2022, de 8 de setembro, que considera a “Participação da instituição no “STOP-Infeção Hospitalar 2.0” um indicador do Índice de Qualidade do PPCIRA e parte integrante do processo de contratualização das instituições prestadoras de saúde do SNS.