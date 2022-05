No total, serão 21 balcões SNS 24 que ficarão disponíveis em nove das 10 freguesias do concelho de Loures, no distrito de Lisboa.

“É uma rede de balcões que vai garantir a prestação de um serviço ‘online’, muito importante aos utentes do SNS, tornando, assim, este acesso mais simples e mais rápido, evitando as deslocações que podem ser evitadas às unidades de Saúde”, explicou à Lusa a vice-presidente da Câmara Municipal de Loures, Sónia Paixão (PS).

Marcar consultas e teleconsultas, renovar receitas, consultar exames e guias de tratamento, obter o Certificado Digital covid-19 da União Europeia, ou, simplesmente, atualizar a informação do utente, são alguns dos serviços disponibilizados nestes balcões.

Sónia Paixão destacou o facto de esta rede abranger nove freguesias, existindo em alguns casos mais do que um balcão SNS 24 para cobrir as principais localidades, “de forma a assegurar uma maior proximidade das respostas do Serviço Nacional de Saúde”.

“Celeridade é outro dos fatores que estará também adjacente à promoção deste projeto e temos a particularidade de passarmos a ser o município da Área Metropolitana de Lisboa com mais balcões SNS 24”, sublinhou.

A concretização do projeto resulta de uma parceria entre a Câmara Municipal de Loures, o Ministério da Saúde e as juntas de freguesia, sendo hoje formalizada numa cerimónia que contará com a presença do secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales.

Há duas semanas, o governante assumiu que a intenção do Governo é alargar a todo o país a rede dos balcões SNS 24, considerando a medida “transformadora” nos cuidados de Saúde.