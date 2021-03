A vice-presidente da Tanzânia, Samia Suluhu Hassan, anunciou na quarta-feira que o Presidente Magufuli, de 61 anos, faleceu por problemas cardíacos que sofria há uma década.

À frente do país desde 2015 e reeleito para um segundo mandato em outubro, o Presidente não aparecia em público desde 27 de fevereiro. A ausência alimentou os boatos de que havia testado positivo para a COVID-19.

Tindu Lissu, candidato à presidência nas eleições de outubro e atualmente no exílio na Bélgica, já tinha afirmado que o Presidente estava num hospital de Nairóbi, a capital do Quénia, em estado grave por causa do novo coronavírus.

Mas o governo tanzaniano sempre negou qualquer problema de saúde.

"Magufuli morreu de corona", como o vírus é chamado no leste da África, disse Tindu Lissu numa entrevista ao canal de televisão queniano KTN, gravada na quarta-feira e exibida esta quinta-feira.

"Magufuli não morreu esta noite. Tenho informações, basicamente das mesmas fontes que me disseram que estava gravemente doente, que Magufuli está morto desde quarta-feira da semana passada", afirmou.

"Isto é justiça poética. O presidente Magufuli desafiou o mundo na luta contra o corona (...) Desafiou a ciência. Negou-se a adotar as precauções básicas que são recomendadas às pessoas de todo o mudo contra o coronavírus", afirmou.

Durante o último ano, John Magufuli tentou minimizar o impacto da pandemia de coronavírus na Tanzânia e chegou a afirmar que o país estava "livre" da COVID-19.

