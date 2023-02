A Lactalis e a empresa Celia Laiterie são acusadas de fraude agravada, lesões involuntárias e descumprimento das medidas de retirada e recuperação, anunciou o grupo em comunicado. As informações foram confirmadas por uma fonte judicial.

A Justiça também impõs controlo judicial a ambas as empresas sediadas no departamento francês de Mayenne (oeste), com uma fiança de 300.000 euros cada, especificaram as mesmas fontes.

“Esta etapa marca o início da instrução judicial, da qual a Lactalis se compromete a participar, plenamente e com total transparência”, declarou o grupo, acrescentando que isso permitirá revelar a “verdade científica”.

Casos em bebés

Os médicos detetaram salmonela em várias dezenas de bebés em França e pelo menos dois em Espanha entre o final de 2017 e o início de 2018, depois de terem consumido um produto infantil fabricado na unidade do grupo em Craon, França.

A salmonela é uma intoxicação alimentar que apresenta sintomas que variam de uma gastroenterite leve a infeções mais graves, especialmente em crianças pequenas, idosos, ou pessoas doentes.

O processo de retirada desses produtos em mais de 80 países, incluindo Espanha, Colômbia e Peru, foi caótico. Após várias semanas de crise, o grupo retirou todo o leite infantil produzido em Craon em meados de janeiro de 2018.

Meses depois, a empresa dirigida por Emmanuel Besnier assegurou que a contaminação teve origem em "obras feitas no primeiro trimestre de 2017" na referida fábrica, que já registou um caso similar em 2005.

Bactéria persistiu

O Instituto Pasteur, referência em França para a pesquisa de infeções, concluiu que a bactéria salmonela presente em Craon conseguiu persistir entre 2005 e 2017.

De acordo com o relatório anual sobre a indústria láctea mundial elaborado pelo grupo financeiro holandês Rabobank, a Lactalis foi a líder do setor em 2022, seguida pela suíça Nestlé e pela francesa Danone.

