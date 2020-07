"Realmente não parecem doentes. Mas quando vemos os seus níveis de oxigénio e testes laboratoriais, eles realmente estão mais doentes do que aparentam", acrescentou.

"Nenhum de nós é invencível", advertiu, indicando que vários pacientes de 20 a 30 anos estão internados no mesmo hospital com complicações relacionadas com o novo coronavírus.