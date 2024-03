Um dos torneios de qualificação para a final dos Jogos Mundiais de Fitboxing vai realizar-se no centro Brooklyn Fitboxing no Saldanha e em Odivelas.

Nos dias 6 e 7 de abril, oito equipas vão procurar um lugar na final na Magic Box, tentando assim tornar-se Campeãs do Mundo de Fitboxing.

Este título é reconhecido pelo Conselho Mundial de Boxe e ultimamente tem sido conseguido pelas equipas espanholas.

Em 2024, Itália, Portugal e Alemanha também vão tentar colocar os seus membros entre os melhores do mundo, com torneios de qualificação em Buenos Aires, Milão e Lisboa.

Os torneios de Lisboa serão um dos torneios a realizar em 4 países ao longo de três meses.

O ano passado, Portugal contou com três equipas na fase final, onde os Random, equipa composta por fitboxers do Brooklyn de Carnide, Areeiro e Saldanha ficou entre os oito primeiros do mundo.

créditos: Brooklyn

O que é o fitboxing?

O fitboxing ou boxe sem contacto é um desporto de alta intensidade que conta com mais de 60.000 atletas em todo o mundo.

Em termos de competição, o fitboxing ou boxe sem contacto reúne quatro parceiros, mais um suplente, e um treinador que dirige os seus golpes, com o objetivo principal de sincronizar os movimentos e golpes no saco ao ritmo da música. Em três rondas de dois minutos cada, a equipa vencedora é aquela que, no somatório global da sincronização, da força e da técnica, marca mais pontos do que o adversário. Os sacos em competição estão equipados com sensores que fornecem uma pontuação e a técnica é pontuada separadamente por um árbitro ou juiz.

