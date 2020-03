Em comunicado, o clube do Restelo revelou que o plantel tomou a iniciativa de informar a direção de que “entende ser apenas credor dos 10 dias do mês de março em que esteve em ação”, antes de terem sido suspensas quase todas as competições desportivas por todo o mundo.

“Dos restantes dois terços, um deles será liquidado no último mês da época, seja ele qual for, com o plantel a abdicar do terço restante em favor do Belenenses, para que seja levada a cabo pelo clube uma ação de oferta de material médico ou de suporte a hospitais, pessoal hospitalar ou equivalente”, informou o Belenenses.

O presidente do emblema de lisboeta, Patrick Morais de Carvalho, agradeceu o gesto e salientou o “grande sentido cívico” de um “grupo de atletas extraordinário”, que lidera a Série 2 da II Divisão da Associação de Futebol de Lisboa.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 727 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram perto de 35 mil. Dos casos de infeção, pelo menos 142.300 são considerados curados.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.