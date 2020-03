A partir de hoje e até final deste mês, as autoridades japonesas suspenderam todos os vistos emitidos para cidadãos da China, incluindo Macau e Hong Kong, e da Coreia do Sul.

A isenção de visto para portadores de passaportes de Macau, de Hong Kong e da Coreia do Sul é também suspensa, mesmo nos casos em que o visto tenha sido emitido antes de 08 de março.

“Consequentemente, (…) não são autorizados a entrar no Japão a partir das 00:00 (15:00 de domingo em Lisboa)” de hoje, de acordo com um anúncio divulgado na página eletrónica do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Japão.

Também a partir das 00:00 (15:00 de domingo em Lisboa, todas as pessoas que cheguem ao Japão provenientes da China e da Coreia do Sul terão de ficar em quarentena de 14 dias.

A quarentena terá um carácter voluntário para os afetados, embora as autoridades nipónicas só autorizem a entrada se o isolamento for cumprido.

Aqueles provenientes da China e da Coreia do Sul deverão cumprir este período de isolamento em hotéis e outras “instalações designadas” pelo Governo, terão que suportar os custos da estada e não poderão usar os transportes públicos durante a quarentena, de acordo com as informações do Governo japonês.