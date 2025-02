Já imaginou fazer uma sessão fotográfica profissional sem um fotógrafo por perto? No SelfStudio, a câmara está no controlo total dos visitantes, tornando o momento mais descontraído e espontâneo. O conceito, que começou na Coreia do Sul e já conquistou vários países, acaba de chegar a Portugal, mais precisamente ao Oeiras Parque.

Criado por Dmitry Zaruta e Anastasia Naassan, o SelfStudio promete transformar selfies em retratos dignos de um estúdio, mas sem constrangimentos. Basta entrar, escolher o cenário e deixar-se levar – tudo num espaço privado e com tecnologia automatizada.

Ao contrário de outros estúdios do género, o SelfStudio aposta num formato mais acessível e conveniente, instalado em centros comerciais para que qualquer pessoa possa experimentar. Existem duas opções de sessão: uma gratuita de 15 minutos (onde apenas se paga pelas fotos escolhidas – 2,99€ cada ou 39,99€ o pack completo) e outra mais completa de 45 minutos, disponível por reserva (59,99€ para edição a preto e branco e 89,99€ para edição a cores e PB).