Têm diferentes formatos, cores e múltiplas funcionalidades, com muitos botões, comandos e luzes. Alguns são para homens, uns para mulheres e outros para usar a dois, a três ou até em grupo. Os brinquedos eróticos estão cada vez mais avançados e tecnológicos, sendo quase necessário um verdadeiro curso para saber para que servem, quais os mais indicados a cada caso e como funcionam na prática.

Porque os utilizadores têm cada vez mais dúvidas, a marca portuguesa Flame Love Shop está a disponibilizar a primeira “consulta” personalizada em brinquedos eróticos em Portugal, depois de ter sido pioneira no lançamento da Flame Love Box, uma “caixa do amor” por subscrição, e dos brinquedos eróticos nas apps de entregas, através da Glovo.

O serviço agora lançado consiste num atendimento privado, em gabinetes individuais, com a duração de aproximadamente uma hora, em que um assistente mostra, em detalhe e em funcionamento, brinquedos previamente selecionados, segundo o perfil do utilizador.

“A oferta de brinquedos eróticos é cada vez maior. Só na nossa loja online dispomos de mais de sete mil artigos diferentes, sendo que muitos são considerados frequentemente pelos nossos clientes como ‘objetos estranhos’”, conta Irina Marques, diretora da Flame Love Shop e especialista em Sexologia Educacional. “Apesar de existirem brinquedos de fácil interpretação, muitas pessoas referem que, mesmo com noções básicas e leitura minuciosa das embalagens, mantêm-se muitas dúvidas na hora de os utilizar.”

Esta "consulta" em brinquedos eróticos distingue-se totalmente do tradicional tuppersex. Desde já, por ser dirigida exclusivamente a pessoas individuais, casais ou até aos novos trisais, relacionamentos estáveis que envolvem três pessoas. Também porque os encontros não são realizados no domicílio, mas em gabinetes próprios, e, sobretudo, porque há uma avaliação das preferências individuais.

Perfil determina “consulta”

Para aceder ao novo atendimento personalizado em brinquedos eróticos basta agendar previamente com a Flame Love Shop. De seguida, o cliente recebe um mensagem eletrónica com as informações sobre o serviço, questões sobre preferências e expetativas - sendo inclusive possível indicar se pretende ser atendido por um ou uma assistente -, assim como as normas de acesso e de segurança relacionadas com a COVID-19.

Até ao dia da “consulta”, é realizada uma análise de perfil do cliente, a partir do questionário, e são selecionados os brinquedos eróticos mais adequados.

Durante o atendimento, todos os artigos são apresentados fora das embalagens e em funcionamento, no caso de produtos eletrónicos, para melhor visualização e compreensão do modo de funcionamento. No final, o utilizador pode ainda usufruir de uma visita guiada à loja, caso tenha indicado essa opção.

“Mais do que uma mera demonstração de produtos, este novo atendimento pretende criar um espaço de diálogo, discreto, descontraído, confortável e livre de quaisquer julgamentos, onde é possível expor todas as dúvidas. Queremos assim promover um maior conhecimento sobre sexualidade para ajudar a tornar as pessoas mais realizadas e felizes”, sublinha Irina Marques.

O agendamento do atendimento personalizado pode ser realizado nas lojas ou através de Facebook, Instagram, contacto telefónico (961 803 554) ou do e-mail geral@flame.pt. Tem um custo de 10 euros por pessoa, sendo que 50% deste valor é creditado em cartão cliente com o saldo a poder ser utilizado em qualquer uma das lojas Flame, no prazo de seis meses.

5 dicas a ter em conta antes de escolher um brinquedo erótico

A oferta de brinquedos eróticos é cada vez maior e nem sempre as pessoas têm a informação certa para fazer a escolha mais adequada ao seu caso. Por isso, Irina Marques, deixa algumas dicas essenciais a ter em conta antes de tomar qualquer decisão.

1. Tenha a finalidade sempre em mente

Comece por definir qual a principal finalidade do brinquedo erótico que quer adquirir: prazer individual, experiências partilhadas com outro ou outros, estimulação pretendida ou zonas erógenas que quer trabalhar.

2. Vibradores ou dildos. Não se perca na tipologia

Há muitas tipologias de brinquedos eróticos, entre vibradores, estimuladores, masturbadores, dildos e muitos outros. Por isso, mantenha o foco e informe-se sobre o que é mais adequado ao seu caso.

3. Nem grande, nem pequeno. O tamanho pode contar

Não faça escolhas cegas e, principalmente, não se iluda com os tamanhos e formatos. Se, em determinadas situações, poder valer um brinquedo grande e comprido, em outras isso pode resultar num desastre.

4. O material determina conforto

Silicone, PVC, vidro ou metal, entre tantos outros materiais. Tenha atenção ao que escolhe se quer realismo e conforto.

5. Prazer com segurança

Não se esqueça que os brinquedos eróticos vão estar em contacto direto com as suas zonas mais íntimas e sensíveis. Por isso, prefira artigos certificados.